Клиенты PARI ставят на «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» в десятом туре РПЛ

26 сентября состоится матч десятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо». Поединок пройдет в Самаре и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали расклад сил перед игрой и изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают гостей фаворитами грядущего матча. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.90, что составляет 52% вероятности. Триумф самарцев котируется за 4.20 (вероятность 23%). Поставить на ничью можно за 3.90 (25%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе москвичей. На победу «Динамо» приходится около 90% от общего объема ставок на исход матча.

По оценке аналитиков PARI, грядущий поединок должен получиться достаточно результативным. Сделать ставку на то, что команды на двоих забьют не менее трех мячей, можно за 1.85. Обратный вариант идет за 1.97. Сразу четыре гола в матче можно взять с коэффициентом 2.95. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.77. Обратный вариант доступен с коэффициентом 2.05.

В трех последних матчах футболисты «Динамо» забили суммарно девять мячей. Индивидуальный тотал голов москвичей в грядущем поединке больше 1.5 идет за 1.85. Сразу три мяча от гостей можно взять за 3.75 — именно столько забили москвичи в предыдущем очном поединке с «Крыльями» в рамках РПЛ. Коэффициент на гол хозяев составляет 1.48, а на их тотал больше 1.5 — 3.20.

В линии на точный счет самым вероятным исходом считается победа «Динамо» со счетом 1:0. Это событие доступно за 7.50. Аналогичный коэффициент 7.50 аналитики предлагают и на ничью 1:1. Победа «Крыльев» со счетом 1:0 идет за 12.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.75.

«Динамо» после девяти туров идет на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. «Крылья» набрали столько же очков, как и москвичи, но отстают от них по разнице забитых и пропущенных мячей. Поставить на то, что титул достанется «Динамо» можно с котировкой 22.00. Коэффициент на то, что «Крылья Советов» по итогам чемпионата попадут в четверку лучших составляет 15.00.