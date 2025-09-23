Ведомости
Крылья Советов - Динамо Москва, 26 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Вторая попытка Карпина выиграть в Самаре с новым клубом
Валентин Васильев

10-й тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 26 сентября. На последний рабочий день недели Премьер-лига поставила матч в Самаре. Московское «Динамо» второй раз за месяц сразится с  «Крыльями Советов» на их поле. Попробуем предугадать исход новой встречи, исходя из расчетов аналитиков и актуальных трендов соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

26.09.2025, Пт

18:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 3.85

Х - 3.55

П2 - 1.95

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»353061120-219
«Динамо»613035219-120

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

FONBET  Кубок России

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Оренбург»

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак» 

РПЛ

31.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

Последние пять матчей «Крыльев Советов» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Крылья Советов» 

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

05.05.2025«Крылья Советов» 

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

24.10.2024«Крылья Советов» 

3:6

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

28.08.2024«Динамо» Москва

5:1

«Крылья Советов» 

FONBET Кубок России

17.08.2024«Динамо» Москва

1:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

18.05.2024«Динамо» Москва

4:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

Место в таблице

Перед очной встречей динамовцы опережают самарцев в таблице только по дополнительным показателям. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. Балтика945013-517
3. Локомотив945020-1317
4. Зенит944115-716
5. ЦСКА843115-715
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

После бодрого старта «Крылья Советов» сбавили обороты. В определенной степени, видимо, на их продуктивность повлияла травма лучшего бомбардира команды Ракова. За последние шесть туров чемпионата волжане обыграли только главного аутсайдера лиги - «Сочи». В актив команде можно занести  ничьи с «Балтикой» и «Локомотивом». Но в целом спуск в середину таблицы выглядит закономерным.

«Динамо» выиграло два выездных матча подряд - у «Сочи» в Кубке и «Оренбурга» в РПЛ, - но качество игры команды Карпина по-прежнему вызывает большие вопросы. Преувеличивать значение побед над аутсайдерами не стоит. В Самаре бело-голубых ожидает более серьезный соперник. Совсем недавно они уступили на берегах Волги в серии пенальти. Предстоящий матч будет для москвичей не легче.

Полагаем, исключить ошибки в обороне не удастся ни одной из сторон, и одним из главных исходов встречи станет обмен результативными ударами.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы)

«Динамо»: Касерес (дисквалификация), Гомес, Майсторович, Чавес (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Динамо»:

Позиция«Крылья Советов»«Динамо»Позиция
Вратарь30. Песьяков99. ЛуневВратарь
Защитник4. Солдатенков2. МаричальЗащитник
Защитник47. Божин6. ФернандесЗащитник
Защитник23. Чернов55. ОсипенкоЗащитник
Защитник15. Рассказов44. РубенсЗащитник
Полузащитник2. Печенин74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 22. Костанца15. ГлебовПолузащитник 
Полузащитник29. Сутормин10. БителлоПолузащитник
Полузащитник9. Хубулов21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник11. Рахманович77. МакаровПолузащитник
Нападающий73. Шитов33. СергеевНападающий
Главный тренерМагомед АдиевВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили высокие коэффициенты победу первой команды и расход миром - 3.85 и 3.55 соответственно. Успех москвичей котируется за 1.95.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Динамо»?

До недавней кубковой встречи самарцы проиграли динамовцам пять раз подряд. А в игровое время они не побеждают бело-голубых с февраля 2023 года (2:1).

С каким счетом закончится матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Ничья 1:1 котируется на маркете точного счета FONBET за 7.00. Трейдеры считают этот исход самым реальным.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Бесплатную трансляцию из Самары проведет официальный букмекер лиги.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо»?

Билеты на матч доступны на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость составляет 400 рублей.

