Крылья Советов - Динамо Москва, 26 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

10-й тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 26 сентября. На последний рабочий день недели Премьер-лига поставила матч в Самаре. Московское «Динамо» второй раз за месяц сразится с «Крыльями Советов» на их поле. Попробуем предугадать исход новой встречи, исходя из расчетов аналитиков и актуальных трендов соперников.
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|35
|30
|61
|120-219
|«Динамо»
|61
|30
|35
|219-120
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Крыльев Советов» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|24.10.2024
|«Крылья Советов»
3:6
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|28.08.2024
|«Динамо» Москва
5:1
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|17.08.2024
|«Динамо» Москва
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.05.2024
|«Динамо» Москва
4:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Перед очной встречей динамовцы опережают самарцев в таблице только по дополнительным показателям.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|3. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|4. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|5. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
После бодрого старта «Крылья Советов» сбавили обороты. В определенной степени, видимо, на их продуктивность повлияла травма лучшего бомбардира команды Ракова. За последние шесть туров чемпионата волжане обыграли только главного аутсайдера лиги - «Сочи». В актив команде можно занести ничьи с «Балтикой» и «Локомотивом». Но в целом спуск в середину таблицы выглядит закономерным.
«Динамо» выиграло два выездных матча подряд - у «Сочи» в Кубке и «Оренбурга» в РПЛ, - но качество игры команды Карпина по-прежнему вызывает большие вопросы. Преувеличивать значение побед над аутсайдерами не стоит. В Самаре бело-голубых ожидает более серьезный соперник. Совсем недавно они уступили на берегах Волги в серии пенальти. Предстоящий матч будет для москвичей не легче.
Полагаем, исключить ошибки в обороне не удастся ни одной из сторон, и одним из главных исходов встречи станет обмен результативными ударами.
В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы)
«Динамо»: Касерес (дисквалификация), Гомес, Майсторович, Чавес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Динамо»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|99. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|4. Солдатенков
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|15. Рассказов
|44. Рубенс
|Защитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сутормин
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Хубулов
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рахманович
|77. Макаров
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Шитов
|33. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили высокие коэффициенты победу первой команды и расход миром - 3.85 и 3.55 соответственно. Успех москвичей котируется за 1.95.
До недавней кубковой встречи самарцы проиграли динамовцам пять раз подряд. А в игровое время они не побеждают бело-голубых с февраля 2023 года (2:1).
Ничья 1:1 котируется на маркете точного счета FONBET за 7.00. Трейдеры считают этот исход самым реальным.
Бесплатную трансляцию из Самары проведет официальный букмекер лиги.
Билеты на матч доступны на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость составляет 400 рублей.