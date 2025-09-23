Крылья Советов - Динамо Москва, 26 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После бодрого старта «Крылья Советов» сбавили обороты. В определенной степени, видимо, на их продуктивность повлияла травма лучшего бомбардира команды Ракова. За последние шесть туров чемпионата волжане обыграли только главного аутсайдера лиги - «Сочи». В актив команде можно занести ничьи с «Балтикой» и «Локомотивом». Но в целом спуск в середину таблицы выглядит закономерным.

«Динамо» выиграло два выездных матча подряд - у «Сочи» в Кубке и «Оренбурга» в РПЛ, - но качество игры команды Карпина по-прежнему вызывает большие вопросы. Преувеличивать значение побед над аутсайдерами не стоит. В Самаре бело-голубых ожидает более серьезный соперник. Совсем недавно они уступили на берегах Волги в серии пенальти. Предстоящий матч будет для москвичей не легче.

Полагаем, исключить ошибки в обороне не удастся ни одной из сторон, и одним из главных исходов встречи станет обмен результативными ударами.