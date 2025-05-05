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5 мая 8:24ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Динамо» победит «Крылья Советов» в последнем матче 27-го тура РПЛ

Ролан Гусев дебютирует в новой роли
Валентин Васильев

5 мая в заключительном матче 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут московское «Динамо» на своём поле. Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом и полагают, что шансы соперников абсолютно равны. Поставить на победу как хозяев, так и гостей можно за 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Ничья оценивается в 3.75 (около 26%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Динамо». Около 77% от объема ставок на исход игры приходится на победу москвичей. 

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.25. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.55. В октябре прошлого года в рамках Кубка России «Динамо» победил со счетом 6:3. В другом матче Кубка страны москвичи разгромили самарцев со счетом 5:1. А в пятом туре РПЛ бело-голубые выиграли лишь с минимальным счетом.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья со счётом 1:1. Она котируется за 7.50. Остальным результатам соответствуют двузначные коэффициенты.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 130 000 рублей на победу «Динамо» по коэффициенту 2.40.

«Динамо» идет на пятом месте в таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 47 очков, в 26 матчах одержав 13 побед. В последних пяти играх команда выиграла лишь один раз. 1 мая главный тренер «Динамо» Марцел Личка был уволен, обязанности наставника до конца сезона исполнит Ролан Гусев. 

«Крылья Советов» находятся на десятом месте в чемпионате. Подопечные Игоря Осинкина имеют в активе 30 очков за 26 игр. Самарцы на шесть баллов опережают «Ахмат», который идет в зоне стыковых матчей. В последних пяти поединках команда из Самары не проиграла ни разу: две победы, три ничьих.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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