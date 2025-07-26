Аналитики снизили котировки на вылет Пари НН из РПЛ после двух стартовых поражений команды

Аналитики ведущих букмекерских контор оперативно отреагировали на второе подряд поражение «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России по футболу. В пятницу команда Алексея Шпилевского уступила в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 0:2 и осталась на последнем месте в турнирной таблице с нулем очков и разницей мячей 0-5.

Перед стартом сезона главными претендентами на понижение в классе считались другие команды. Эксперты БК PARI оценивали вероятность прямого вылета «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» коэффициентом 2.40. Нижегородский клуб в этом антитопе шел третьим (2.70).

Теперь расклады на дне поменялись. Трейдеры снизили коэффициент на спуск «Пари НН» в Лигу PARI до 2.15. Согласно этой классификации, именно команда Шпилевского стала главным аутсайдером сезона в глазах экспертов.

Глобально изменить ситуацию до конца лета нижегородцам будет чрезвычайно сложно. Календарь игр у команды очень тяжелый: «Локомотив», «Динамо» Мх (дома) и «Ростов», «Динамо» Москва, «Зенит» (на выезде). При этом поддержки родных стен в ближайшее время «Пари НН» будет лишен, так как стадион в Нижнем Новгороде сейчас находится на ремонте.