Клиенты PARI ставят на «Лацио» в матче с «Фиорентиной»

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26 января «Лацио» сыграет с «Фиорентиной» в рамках 22-го тура Серии А. Соперники встретятся на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.
Аналитики PARI считают «Лацио» фаворитом матча. Ставки на победу римлян принимаются по коэффициенту 1.95, что соответствует 47% вероятности. Заключить пари на успех «Фиорентины» можно за 3.90, а на ничью — за 3.50. Вероятности этих исходов составляют примерно 25% и 28%.
Клиенты PARI также считают, что хозяева окажутся сильнее. 94% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «лациале».
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По оценкам аналитиков, предстоящая игра вряд ли будет отмечена голевым изобилием. Ставки на тотал больше 2.5 принимаются по коэффициенту 2.00, а на тотал меньше 2.5 — за 1.82. При этом букмекеры ожидают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.82. Если же оба коллектива смогут отличиться по два и более раза, сыграет ставка за 5.40.
Наиболее вероятным результатом игры считается ничья со счетом 1:1. Заключить пари на такое развитие событий можно по коэффициенту 7.00.
«Лацио» набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Тем не менее аналитики сомневаются, что римляне смогут посоперничать с «Интером» и «Наполи» за чемпионский титул — ставки на их победу в текущем сезоне принимаются по коэффициенту 300.00. Еще менее вероятной видится победа «Фиорентины», которая занимает шестое место с 33 очками. Если флорентийцы смогут стать чемпионами Италии, сыграет ставка за 1500.00.
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