Более 7 миллионов выигрыша с ординара и ставка на точный счет с коэффициентом 160

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне турнир впервые проводят в новом формате. Ранее все команды делились на восемь групп с четырьмя участниками в каждой. С этого сезона шестнадцать путевок в плей-офф разыгрывались в рамках единого этапа – восемь мест напрямую, и восемь через раунд «навылет».

Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря live-ставке на матч между «Брестом» и ПСВ. При счете 0:0 на 40-ой минуте беттор предположил, что одна из команд все-таки забьет гол до конца основного времени. Пользователь идеально просчитал ситуацию – защитник «Бреста» Ле Кардиналь отправил мяч в ворота уже через три минуты после совершения ставки. Однако стоит отметить, что больше в матче голов забито не было, и игра так и закончилась со счетом 1:0. Ставка принесла клиенту BetBoom 7 260 000 рублей выигрыша.

Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал в игре между «Бенфикой» и «Барселоной». Клиент BetBoom поставил на точный счет 4:5 в пользу каталонцев с коэффициентом 160. Португальцы забили четыре гола уже к 68-ой минуте, но подопечные Флика к этому моменту сумели отличиться лишь дважды. Однако в концовке встречи «Барселона» оформила камбэк и закончила матч с нужным счетом для беттора.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Аталанты» и мадридского «Реала». Бергамаски подходили к матчу с беспроигрышной серией из 14-ти матчей, среди которых были победы над «Ромой», «Аталантой» и «Наполи». «Реал», в свою очередь, имел в активе два поражения в ЛЧ подряд от «Ливерпуля» и «Милана». Но, несмотря на неудачную серию мадридцев, практически все клиенты BetBoom были уверены в победе подопечных Анчелотти. Более 90% от общего количества ставок пришлось на выигрыш «Реала». По итогу встречи мадридцы одержали победу со счетом 2:3.

Чаще всего бетторы ставили на матчи европейских топов: «Реала», «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Сити и «Ливерпуля». Интересно, что более половины команд из списка не смогли пройти в плей-офф напрямую. «Бавария», «Сити» и «Реал» завершили общий этап в зоне стыковых матчей, причем подопечные Гвардиолы и Анчелотти разыграют путевку в 1/8 между собой.

Топ-3 по ставкам на чемпионство перед стартом ЛЧ составили «Барселона» (коэффициент 13), «Арсенал» (коэффициент 10) и «Реал» (коэффициент 4). Интересно, что «Ливерпуль» не попал в список, хотя по итогам общего этапа занял первое место в таблице. Перед стартом плей-офф в BetBoom топ-3 фаворита в турнире выглядят так:

«Ливерпуль» – коэффициент 5

«Барселона» – коэффициент 7

«Арсенал» – коэффициент 7

Лига Чемпионов возобновится 11-го февраля со стыковых матчей. Особенно в линии выделяется противостояние двух последних обладателя кубка ЛЧ «Ман Сити» и «Реала». BetBoom дает примерно равные коэффициенты на обе команды. Проход «Сити» в 1/8 оценивается в 2.1, обратная ставка идет за 1.7.