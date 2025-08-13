Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей

Партнерский проект
Матчи четвертого тура Лиги PARI прошли с 9 по 11 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В четвертом туре победителями стали «Челябинск», «Урал», «Нефтехимик», «Ротор», «Спартак Кострома» и «Факел». Большинство побед в этом туре были одержаны с разницей в один гол. Самыми результативными матчами стали «Енисей» — «Урал» (0:2), «Шинник» — «Нефтехимик» (0:2) и «КАМАЗ» — «Факел» (1:2).
«Сокол», «Черноморец», «Родина», «Арсенал», «СКА Хабаровск» и «Чайка» в четвертом туре заработали одно очко за ничейные исходы матчей. Все они завершили свои встречи со счетом 1:1. При этом «Сокол» уже третий раз за четыре тура играет вничью и впервые забил. «Волга», «Енисей», «Шинник», «Уфа», «Торпедо» и «КАМАЗ» проиграли свои встречи.
Самым крупным матчем по объему принятых ставок в четвертом туре Лиги PARI стала домашняя игра «КАМАЗа» против «Факела». На эту встречу пришлось более 25% от всего оборота пари на игры тура. Игра завершилась боевой победой гостей со счетом 2:1.
На втором месте по объему принятых ставок встреча «Торпедо» и «Спартака» из Костромы, на которую было сделано почти 21%. Здесь также победили гости (1:0). На третьем месте по объему принятых ставок встреча «Енисея» и «Урала» (12%). Уверенную победу в матче одержали гости со счетом 2:0. Меньше всего клиенты PARI ставили на встречи «Родины» с «Арсеналом», «Челябинска» с «Волгой» и «Сокола» с «Черноморцем». На эти матчи пришлось 7%, 5% и почти 4% от всего объема принятых ставок на игры тура соответственно.
Наиболее прибыльным для PARI стал матч «Торпедо» со «Спартаком» из Костромы. Победу одержала команда гостей, хотя аналитики и клиенты компании считали московскую команду фаворитом встречи. На втором месте по прибыли для PARI игра «Ротора» и «Уфы», завершившаяся минимальной победой хозяев. Ранее в третьем туре волгоградцы оступились дома, сыграв вничью с «Енисеем», который пока что занимает последнее место. «Уфа» же отправлялась на выезд после домашней победы над «Шинником».
На третьем месте по прибыли PARI матч «Шинника» и «Нефтехимика». Ярославская команда на бумаге должна была создать проблемы на домашнем поле для гостей из Татарстана, но в итоге потерпела поражение со счетом 0:2.
Клиентам PARI больше всего выигрышей принесли матчи «КАМАЗа» и «Факела», «Родины» и тульского «Арсенала», а также встреча «Енисея» и «Урала».
Один из клиентов PARI выиграл в четвертом туре 500 001 рубль, поставив 102 041 рубль на победу «Спартака» в матче «Торпедо». Коэффициент на успех команды из Костромы составлял 4,90.
Еще один клиент выиграл 1 140 000 рублей. Он заключил пари на сумму 400 000 рублей, собрав экспресс из двух матчей, в том числе поединок «Родины» и «Арсенала» в Лиге PARI. Клиент поставил на ТБ 0,5 в первом тайме за 1,50. Общий коэффициент экспресса составил 2,85.
Другой клиент PARI поставил 250 000 рублей на матч «Родины» и «Арсенала». Он заключил пари на ТБ 0,5 в первом тайме встречи. Коэффициент составил 2,12. В итоге первая половина игры закончилась со счетом 0:1, а клиент выиграл 530 000 рублей.
PARI матчем тура выбрано противостояние «Черноморца» с «Факелом». Новороссийский клуб находится в середине таблицы, а вот воронежцы делят первое и второе места с «Уралом».
16 августа состоится «волжское дерби» — саратовский «Сокол» примет в гостях «Ротор» из Волгограда. Команда из Саратова за четыре тура трижды сыграла вничью и лишь один раз проиграла. «Ротор» выступает увереннее и имеет на своем счету две победы, ничью и поражение.
17 августа состоится еще одно дерби, но уже в рамках Татарстана. «Нефтехимик» примет в гостях «КАМАЗ». Обе команды показывают в этом сезоне уверенную игру, а в турнирной таблице их разделяет одно очко.