Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей

Самым крупным матчем по объему принятых ставок в четвертом туре Лиги PARI стала домашняя игра «КАМАЗа» против «Факела». На эту встречу пришлось более 25% от всего оборота пари на игры тура. Игра завершилась боевой победой гостей со счетом 2:1.

На втором месте по объему принятых ставок встреча «Торпедо» и «Спартака» из Костромы, на которую было сделано почти 21%. Здесь также победили гости (1:0). На третьем месте по объему принятых ставок встреча «Енисея» и «Урала» (12%). Уверенную победу в матче одержали гости со счетом 2:0. Меньше всего клиенты PARI ставили на встречи «Родины» с «Арсеналом», «Челябинска» с «Волгой» и «Сокола» с «Черноморцем». На эти матчи пришлось 7%, 5% и почти 4% от всего объема принятых ставок на игры тура соответственно.

Наиболее прибыльным для PARI стал матч «Торпедо» со «Спартаком» из Костромы. Победу одержала команда гостей, хотя аналитики и клиенты компании считали московскую команду фаворитом встречи. На втором месте по прибыли для PARI игра «Ротора» и «Уфы», завершившаяся минимальной победой хозяев. Ранее в третьем туре волгоградцы оступились дома, сыграв вничью с «Енисеем», который пока что занимает последнее место. «Уфа» же отправлялась на выезд после домашней победы над «Шинником».

На третьем месте по прибыли PARI матч «Шинника» и «Нефтехимика». Ярославская команда на бумаге должна была создать проблемы на домашнем поле для гостей из Татарстана, но в итоге потерпела поражение со счетом 0:2.