Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 августа 9:04ГлавнаяНовости

Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей

Беттинговый обзор от эксперта
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Матчи четвертого тура Лиги PARI прошли с 9 по 11 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

В четвертом туре победителями стали «Челябинск», «Урал», «Нефтехимик», «Ротор», «Спартак Кострома» и «Факел». Большинство побед в этом туре были одержаны с разницей в один гол. Самыми результативными матчами стали «Енисей» — «Урал» (0:2), «Шинник» — «Нефтехимик» (0:2) и «КАМАЗ» — «Факел» (1:2). 

 «Сокол», «Черноморец», «Родина», «Арсенал», «СКА Хабаровск» и «Чайка» в четвертом туре заработали одно очко за ничейные исходы матчей. Все они завершили свои встречи со счетом 1:1. При этом «Сокол» уже третий раз за четыре тура играет вничью и впервые забил. «Волга», «Енисей», «Шинник», «Уфа», «Торпедо» и «КАМАЗ» проиграли свои встречи.

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

Свернуть

 Самым крупным матчем по объему принятых ставок в четвертом туре Лиги PARI стала домашняя игра «КАМАЗа» против «Факела». На эту встречу пришлось более 25% от всего оборота пари на игры тура. Игра завершилась боевой победой гостей со счетом 2:1.

На втором месте по объему принятых ставок встреча «Торпедо» и «Спартака» из Костромы, на которую было сделано почти 21%. Здесь также победили гости (1:0). На третьем месте по объему принятых ставок встреча «Енисея» и «Урала» (12%). Уверенную победу в матче одержали гости со счетом 2:0. Меньше всего клиенты PARI ставили на встречи «Родины» с «Арсеналом», «Челябинска» с «Волгой» и «Сокола» с «Черноморцем». На эти матчи пришлось 7%, 5% и почти 4% от всего объема принятых ставок на игры тура соответственно.

Наиболее прибыльным для PARI стал матч «Торпедо» со «Спартаком» из Костромы. Победу одержала команда гостей, хотя аналитики и клиенты компании считали московскую команду фаворитом встречи. На втором месте по прибыли для PARI игра «Ротора» и «Уфы», завершившаяся минимальной победой хозяев. Ранее в третьем туре волгоградцы оступились дома, сыграв вничью с «Енисеем», который пока что занимает последнее место. «Уфа» же отправлялась на выезд после домашней победы над «Шинником». 

На третьем месте по прибыли PARI матч «Шинника» и «Нефтехимика». Ярославская команда на бумаге должна была создать проблемы на домашнем поле для гостей из Татарстана, но в итоге потерпела поражение со счетом 0:2. 

Клиентам PARI больше всего выигрышей принесли матчи «КАМАЗа» и «Факела», «Родины» и тульского «Арсенала», а также встреча «Енисея» и «Урала». 

Крупные выигрыши клиентов PARI

Свернуть

Один из клиентов PARI выиграл в четвертом туре 500 001 рубль, поставив 102 041 рубль на победу «Спартака» в матче «Торпедо». Коэффициент на успех команды из Костромы составлял 4,90. 

Еще один клиент выиграл 1 140 000 рублей. Он заключил пари на сумму 400 000 рублей, собрав экспресс из двух матчей, в том числе поединок «Родины» и «Арсенала» в Лиге PARI. Клиент поставил на ТБ 0,5 в первом тайме за 1,50. Общий коэффициент экспресса составил 2,85. 

Другой клиент PARI поставил 250 000 рублей на матч «Родины» и «Арсенала». Он заключил пари на ТБ 0,5 в первом тайме встречи. Коэффициент составил 2,12. В итоге первая половина игры закончилась со счетом 0:1, а клиент выиграл 530 000 рублей.

Что ждать в пятом туре Лиги PARI

Свернуть

PARI матчем тура выбрано противостояние «Черноморца» с «Факелом». Новороссийский клуб находится в середине таблицы, а вот воронежцы делят первое и второе места с «Уралом».

16 августа состоится «волжское дерби» — саратовский «Сокол» примет в гостях «Ротор» из Волгограда. Команда из Саратова за четыре тура трижды сыграла вничью и лишь один раз проиграла. «Ротор» выступает увереннее и имеет на своем счету две победы, ничью и поражение. 

17 августа состоится еще одно дерби, но уже в рамках Татарстана. «Нефтехимик» примет в гостях «КАМАЗ». Обе команды показывают в этом сезоне уверенную игру, а в турнирной таблице их разделяет одно очко.

Ранее по теме:Победа «Локомотива» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 400 000 рублей

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Новости
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Новости
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
Новости
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
Новости
400 000 рублей поставил клиент PARI на «Спартак» против махачкалинского «Динамо» в Кубке России
400 000 рублей поставил клиент PARI на «Спартак» против махачкалинского «Динамо» в Кубке России
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Рубином» во втором туре Кубка России
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Рубином» во втором туре Кубка России
Новости
Победа «Локомотива» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 400 000 рублей
Победа «Локомотива» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 400 000 рублей
Новости
Баскетбольный клуб «ПАРМА» сменил название на «БЕТСИТИ ПАРМА»
Баскетбольный клуб «ПАРМА» сменил название на «БЕТСИТИ ПАРМА»
Новости
Клиент PARI поставил 1 800 000 рублей на «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас»
Клиент PARI поставил 1 800 000 рублей на «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас»
Новости
Энтони Эрнандес победит Романа Долидзе на турнире UFC в Лас-Вегасе, считают в PARI
Энтони Эрнандес победит Романа Долидзе на турнире UFC в Лас-Вегасе, считают в PARI
Новости

Новое

Читать все новости