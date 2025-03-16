Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги

16 марта «Ливерпуль» и «Ньюкасл» встретятся в финальном матче Кубка английской лиги. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами команду Арне Слота. Коэффициент на успех «Ливерпуля» в основное время — 1.65, что соответствует примерно 58% вероятности. Поставить на то, что выиграют «сороки», можно за 4.90 (около 19%). Ничья котируется за 4.15 (приблизительно 23%).

На то, что «Ливерпуль» завоюет трофей с учетом вероятной серии пенальти, предлагают коэффициент 1.35, а на «Ньюкасл» можно сделать ставку за 3.30.

Клиенты PARI уверены в победе мерсисайдцев. На успех «Ливерпуля» приходится около 97% от общего объема ставок на исход основного времени финала.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.68. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.20.

Аналитики PARI считают, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ливерпуль», и «Ньюкасл», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.17. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что счет в матче откроет «Ливерпуль», можно поставить за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении команды Эдди Хау составляют 2.80.

«Ливерпуль» в середине недели вылетел из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» в серии пенальти. В АПЛ команда Арне Слота уверенно лидирует, опережая идущий вторым «Арсенал» на 15 очков. В полуфинале Кубка лиги мерсисайдцы по сумме двух матчей прошли «Тоттенхэм» (0:1, 4:0).

«Ньюкасл» идет на шестой позиции в АПЛ. В своем последнем матче «сороки» на выезде победили «Вест Хэм» (1:0). В полуфинале Кубка лиги подопечные Эдди Хау переиграли «Арсенал» (2:0, 2:0).