Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ

18 октября в центральном матче 12-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет ЦСКА. Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» и стартует в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне субботней встречи и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

До игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 38% вероятности. Котировки на триумф «Локомотива» составляют 2.70 (приблизительно 35%). Ничья в линии PARI идет за 3.35 (около 27%).

Клиенты PARI отдают предпочтение ЦСКА. На победу красно-синих приходится 43% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 28% от всего оборота пари сделано в пользу триумфа «Локомотива», а 29% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.85. Если команды Михаила Галактионова и Фабио Челестини ограничатся максимум двумя мячами, сыграет ставка за 1.95. Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.65. За 11 стартовых туров ставка «обе забьют: да» сыграла в девяти матчах с участием «Локо» и восьми — с участием ЦСКА.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Ставки на ЦСКА с нулевой форой доступны за 1.83, на «Локомотив» — за 1.97. В случае сухой победы любого из соперников сыграет коэффициент 2.55. Правда, в активе команд в этом чемпионате всего по два «сухих» матча.

Автором гола с наибольшей долей вероятности станет лучший бомбардир чемпионата Алексей Батраков, на счету которого девять мячей за «Локомотив». Ставки на его гол в ворота ЦСКА принимаются за 2.70.

По итогам 11 туров чемпионата ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице с 24 очками. «Локо» находится на второй строчке с 23 баллами и забил больше всех в чемпионате (26 мячей). Матчи прошлого сезона завершились победой «железнодорожников» (1:0) и ничьей (2:2).

В линии PARI главным фаворитом сезона остается идущий четвертым «Зенит». Шансы петербуржцев на чемпионство котируются за 2.40. Следом идут ЦСКА (5.00), «Краснодар» (5.00) и «Локомотив» (8.00).