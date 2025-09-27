Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Рубином» в матче РПЛ

27 сентября в матче 10-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» примет на «РЖД Арене» казанский «Рубин». Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.90, что соответствует примерно 50% вероятности. Успех «Рубина» котируется за 3.90 (около 24%). Ничья оценивается в 3.65 (примерно 26%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе москвичей. На победу «Локомотива» приходится около 93% от общего объема ставок на исход матча.

По оценкам аналитиков игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.82. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.72. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.13.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.50. Минимальную победу «Локомотива» оценивают в 8.00, а если «железнодорожники» переиграют соперника со счётом 2:1, сыграет ставка за 8.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 33 100 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 67.65 и включил в него пари на победу москвичей. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.90. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 206 115 рублей.

«Локомотив» после девяти туров идёт на 4-м месте в турнирной таблице. На счету команды Михаила Галактионова четыре победы и пять ничьих. «Локо» – одна из двух (наряду с «Балтикой») команд, которая еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше РПЛ. После такого начала сезона шансы «Локо» на попадание в топ-3 оценивают коэффициентом 3.00.

«Рубин» за первые девять туров набрал 15 очков и расположился на 7-м месте. Если команда из Казани выиграет у «Локо», то они обойдут «железнодорожников» в турнирной таблице. Если по итогам сезона «Рубин» займет место в четверке лидеров, сыграет ставка за 12.00.

В последний раз команды встречались в апреле в рамках РПЛ. Тогда сильнее был «Рубин», матч завершился со счётом 1:0.