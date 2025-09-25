Ведомости
Локомотив – Рубин, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ничейная серия железнодорожников слишком затянулась
Валентин Васильев

На последнюю субботу сентября в РПЛ запланировано четыре матча. В столичном районе Черкизово «Локомотив» принимает «Рубин». Принципиальная заруба обеспечена! А что насчет исхода встречи? В поисках ответа углубимся в котировки легальных букмекеров.

Команда 1Время началаКоманда 2
«Локомотив» (Москва)27.09.2025, Сб 16:30 МСК«Рубин» (Казань)
П1 - 1.92

Х - 3.65

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»24191467-57
«Рубин»14192457-67

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

07.09.2025«Торпедо-БелАЗ»

2:3

«Локомотив»

Товарищеский матч

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

FONBET  Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После девятого тура «Локомотив» спустился с четвертого на третье место в турнирной таблице, а остался на третьей позиции, а «Рубин» - с пятого на седьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. ЦСКА953118-818
3. Балтика945013-517
4. Локомотив945020-1317
5. Зенит944115-716
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи90185-241

Прогнозы на матч

Свернуть

В прошлом туре обе команды разделили очки с соперниками, но привкус от этих ничьих у них остался разный. «Локомотив» в самой концовке упустил победу в Махачкале, тогда как «Рубин» ушел с 0:2 на 2:2 в выездном матче с «Акроном». Соответственно, москвичи два очка потеряли, а казанцы, напротив, нашли одно.

Железнодорожники в этом сезоне еще не проигрывали, но их ничейная серия явно затянулась. По продолжительности она уже превосходит летнюю победную. После четырех выигрышей «Локо» пять раз подряд делил очки с соперниками. 

«Рубин» из шести предыдущих матчей (с учетом кубковых) выиграл только один. Отметим, что «Локомотив» в принципе редко играет на ноль что в обороне, что в атаке. Из 10 последних официальных матчей у него восемь были на «обе забьют». Так что ждем в субботу голов от обеих команд. 

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Самары пройдет на канале «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: Пиняев (травма)

«Рубин»: Дрезгич, Д.Кузнецов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»

Позиция«Локомотив»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин38. СтаверВратарь
Защитник24. Ненахов2. ТесленкоЗащитник
Защитник23. Монтес5. ВуячичЗащитник
Защитник85. Морозов27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник45. Сильянов70. КабутовПолузащитник
Полузащитник6. Баринов51. РожковПолузащитник
Полузащитник93. Карпукас22. ХоджаПолузащитник
Полузащитник83. Батраков6. ИвуПолузащитник
Нападающий14. Салтыков21. ЗотовПолузащитник
Нападающий7. Бакаев99. ШабанхаджайНападающий
Нападающий10. Воробьев10. ДакуНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Поставить на победу «Локомотива» в БК PARI можно по коэффициенту 1.92. Котировка на выигрыш гостей в два раза выше. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3.65.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Локомотив» – «Рубин»?

Апрельская победа над  «Локомотивом» стала для «Рубина» первой за восемь лет. Тем не менее в предстоящем противостоянии эксперты отдают предпочтение хозяевам.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Рубин»?

Бесплатно посмотреть встречу «Локомотива» и «Рубина» можно будет на сайте официального беттингового партнера РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Рубин»?

Билеты на игру «Локомотива» с «Рубином» доступны на официальном сайте железнодорожников. Минимальная стоимость составляет 400 рублей.

