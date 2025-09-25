Локомотив – Рубин, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На последнюю субботу сентября в РПЛ запланировано четыре матча. В столичном районе Черкизово «Локомотив» принимает «Рубин». Принципиальная заруба обеспечена! А что насчет исхода встречи? В поисках ответа углубимся в котировки легальных букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: еще не назначены
Форма команд
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|24
|19
|14
|67-57
|«Рубин»
|14
|19
|24
|57-67
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|07.09.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
2:3
«Локомотив»
Товарищеский матч
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
После девятого тура «Локомотив» спустился с четвертого на третье место в турнирной таблице, а остался на третьей позиции, а «Рубин» - с пятого на седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. ЦСКА
|9
|5
|3
|1
|18-8
|18
|3. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|5. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|9
|0
|1
|8
|5-24
|1
В прошлом туре обе команды разделили очки с соперниками, но привкус от этих ничьих у них остался разный. «Локомотив» в самой концовке упустил победу в Махачкале, тогда как «Рубин» ушел с 0:2 на 2:2 в выездном матче с «Акроном». Соответственно, москвичи два очка потеряли, а казанцы, напротив, нашли одно.
Железнодорожники в этом сезоне еще не проигрывали, но их ничейная серия явно затянулась. По продолжительности она уже превосходит летнюю победную. После четырех выигрышей «Локо» пять раз подряд делил очки с соперниками.
«Рубин» из шести предыдущих матчей (с учетом кубковых) выиграл только один. Отметим, что «Локомотив» в принципе редко играет на ноль что в обороне, что в атаке. Из 10 последних официальных матчей у него восемь были на «обе забьют». Так что ждем в субботу голов от обеих команд.
Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».
Прямой эфир из Самары пройдет на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Пиняев (травма)
«Рубин»: Дрезгич, Д.Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»
|Позиция
|«Локомотив»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|6. Иву
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Салтыков
|21. Зотов
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Бакаев
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Поставить на победу «Локомотива» в БК PARI можно по коэффициенту 1.92. Котировка на выигрыш гостей в два раза выше. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3.65.
Апрельская победа над «Локомотивом» стала для «Рубина» первой за восемь лет. Тем не менее в предстоящем противостоянии эксперты отдают предпочтение хозяевам.
Билеты на игру «Локомотива» с «Рубином» доступны на официальном сайте железнодорожников. Минимальная стоимость составляет 400 рублей.