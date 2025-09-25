Локомотив – Рубин, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В прошлом туре обе команды разделили очки с соперниками, но привкус от этих ничьих у них остался разный. «Локомотив» в самой концовке упустил победу в Махачкале, тогда как «Рубин» ушел с 0:2 на 2:2 в выездном матче с «Акроном». Соответственно, москвичи два очка потеряли, а казанцы, напротив, нашли одно.

Железнодорожники в этом сезоне еще не проигрывали, но их ничейная серия явно затянулась. По продолжительности она уже превосходит летнюю победную. После четырех выигрышей «Локо» пять раз подряд делил очки с соперниками.

«Рубин» из шести предыдущих матчей (с учетом кубковых) выиграл только один. Отметим, что «Локомотив» в принципе редко играет на ноль что в обороне, что в атаке. Из 10 последних официальных матчей у него восемь были на «обе забьют». Так что ждем в субботу голов от обеих команд.