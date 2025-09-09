Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Северсталью» из Череповца. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.65, что составляет 58% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 4.59 (или 21%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.37 (69%). Поставить на итоговый успех «Северстали» можно за 3.10 (31%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 88% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 8% сделано в пользу «Северстали», еще 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 82% на 18% в пользу хозяев арены.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 5.80. Если «Северсталь» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 8.00.

«Локо» и «Северсталь» в последний раз встречались друг с другом в конце августа в товарищеском матче, и тогда сильнее оказалась команда из Череповца — 3:2 в овертайме. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ярославцев. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.60. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Северстали» котируется за 2.35.

Самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.25. Котировки на третий период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» начал новый сезон регулярки Континентальной хоккейной лиги с победы над «Трактором» — 2:1 (Б). «Северсталь», в свою очередь, обыграла «Нефтехимик» — 5:0.

Поставить в начале сезона на победу «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 6.50. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира, опередившие по котировкам ЦСКА (7.50) и СКА (8.00). Если хоккеисты «Северстали» станут чемпионами, сыграет ставка за 100.00.