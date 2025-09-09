Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 сентября 14:15ГлавнаяНовости

Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI

Ярославцы остаются главными фаворитами лиги
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Северсталью» из Череповца. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.65, что составляет 58% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 4.59 (или 21%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.37 (69%). Поставить на итоговый успех «Северстали» можно за 3.10 (31%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 88% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 8% сделано в пользу «Северстали», еще 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 82% на 18% в пользу хозяев арены.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 5.80. Если «Северсталь» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 8.00.

«Локо» и «Северсталь» в последний раз встречались друг с другом в конце августа в товарищеском матче, и тогда сильнее оказалась команда из Череповца — 3:2 в овертайме. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ярославцев. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.60. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Северстали» котируется за 2.35.

Самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.25. Котировки на третий период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» начал новый сезон регулярки Континентальной хоккейной лиги с победы над «Трактором» — 2:1 (Б). «Северсталь», в свою очередь, обыграла «Нефтехимик» — 5:0.

Поставить в начале сезона на победу «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 6.50. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира, опередившие по котировкам ЦСКА (7.50) и СКА (8.00). Если хоккеисты «Северстали» станут чемпионами, сыграет ставка за 100.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
Новости
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Новости
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Новости
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
Новости
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ
Новости

Новое