Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и петербургским СКА. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.85, что составляет 53% вероятности. Спрогнозировать победу «армейцев» можно по коэффициенту 4.00 (или 24%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.47 (65%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.70 (35%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локо» приходится около 84% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 13% сделано в пользу СКА, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 95% на 5% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.50. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.30. Если питерцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.40.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Локомотива» и СКА в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.58. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 230 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий и поставил в том числе на то, что «Локомотив» и СКА забросят минимум четыре шайбы на двоих, по котировке 1.23. Общий коэффициент экспресса — 1.67.

Ярославский «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 18-ю очками, у СКА — 12 очков и девятое место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.30. «Локомотив» — главный фаворит турнира, опережающий ЦСКА (5.00) и «Авангард» (6.00). Чемпионство СКА котируется за 19.00.