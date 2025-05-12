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13 мая 9:05ГлавнаяНовости

PARI: «Зенит» в третий раз победит «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Букмекеры считают, что в матче нет явного фаворита
Валентин Васильев

13 мая состоится четвертый матч полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита, но символическое предпочтение отдают петербуржцам. Коэффициент на итоговый успех «Зенита» — 1.85, что составляет 51% вероятности. Триумф «Локомотива-Кубани» котируется за 1.95 (или 49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Санкт-Петербурга. На победу «Зенита» приходится около 68% от общего оборота ставок. Примерно 32% сделано в пользу краснодарцев.

В предыдущем матче полуфинала между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» сильнее оказались южане — 86:76. Аналитики PARI считают, что четвертая игра серии будет более результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 167 очков, оценивается коэффициентом 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 166.5) котируется за 1.94.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 3.55. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 79.5 очков, оценивается котировкой 1.99. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Зенит» выиграет все четверти, — 8.50. Итоговая победа «Локомотива-Кубань» с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 5.10

«Зенит» вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, заняв первое место на групповом этапе. В четвертьфинале петербуржцы обыграли «Парму» — 3:0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, занял четвертое место, а в четвертьфинале победил «Уралмаш» — 3:1. Первые два матча серии «Зенит» выиграл со счетом 106:79 и 85:80.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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