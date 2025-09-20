«Челси» победит «МЮ» в пятом туре АПЛ, считают клиенты PARI

20 сентября в одном из главных матчей пятого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Финалист Лиги Европы и победитель Лиги конференций прошлого сезона сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры оценивают шансы команд как равные, но отдают небольшое преимущество гостям. Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Успех «МЮ» оценивается котировкой 2.65 (около 37%). Ничья в линии идет за 3.70 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI также сделали выбор в пользу «Челси». На победу гостей приходится 87% от общего оборота ставок на исход встречи, еще 7% от всего объема пари сделано на победу «МЮ», а 6% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI , в субботнем матче команды порадуют болельщиков результативным футболом и смогут забить как минимум три гола — поставить на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 1.60. В обратном случае (не более двух забитых мячей) сыграет ставка за 2.35. Если же команды сумеют забить не менее четырех мячей, сыграет ставка за 2.40.

Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.50, противоположный вариант доступен за 2.55. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 мячей от «Челси» можно по коэффициенту 1.98. Как минимум два забитых мяча в исполнении футболистов «МЮ» оцениваются котировкой 2.15.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по мнению аналитиков PARI , является ничья 1:1 — такой исход доступен по коэффициенту 8.00. Победа «Челси» со счетом 2:1 оценена котировкой 9.50, тогда как на аналогичный счет в пользу «МЮ» можно поставить за 10.00.

Противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — одно из ключевых в английском футболе за последние десятилетия. Всего в эпоху АПЛ команды демонстрируют равные результаты в очных матчах: по 25 побед у каждого из соперников и 28 ничьих. В прошлом сезоне небольшим преимуществом могут похвастаться лондонцы: ничья 1:1 в 10-м туре и победа 1:0 в 37-м туре АПЛ.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с четырьмя набранными очками занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды Рубена Аморима лишь одна победа. «Челси» пока идет без поражений (по две победы и ничьи) и с восемью очками находится на пятой строчке.