Манчестер Юнайтед — Челси, 20 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 20 сентября, в Английской премьер-лиге пройдет одно из самых принципиальных противостояний — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Сумеют ли лондонцы нанести сопернику уже третье поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата?
Турнир: Английская премьер-лига, пятый тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия, Великобритания)
Судьи: Питер Бэнкс (главный), Эдвард Смарт, Блэк Антробас (ассистенты), Томас Кирк (резервный). Все — Англия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«МЮ»
|80
|61
|56
|309-237
|«Челси»
|56
|61
|80
|237-309
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|30.08.2025
|«Манчестер Юнайтед»
3:2
«Бернли»
АПЛ
|27.08.2025
|«Гримсби»
2:2 (12:11 пен.)
«Манчестер Юнайтед»
Кубок лиги
|24.08.2025
|«Фулхэм»
1:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|17.08.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Бавария»
3:1
«Челси»
Лига чемпионов
|14.09.2025
|«Брентфорд»
2:2
«Челси»
АПЛ
|30.08.2025
|«Челси»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
|23.08.2025
|«Вест Хэм»
1:5
«Челси»
АПЛ
|17.08.2025
|«Челси»
0:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
После четырех туров «Манчестер Юнайтед» находится в нижней половине таблицы, а «Челси» замыкает топ-5.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|2. Арсенал
|4
|3
|0
|1
|9-1
|9
|3. Тоттенхэм
|4
|3
|0
|1
|8-1
|9
|4. Борнмут
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|5. Челси
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|6. Сандерленд
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|7. Эвертон
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|8. Манчестер Сити
|4
|2
|0
|2
|8-4
|6
|9. Кристал Пэлас
|4
|1
|3
|0
|4-1
|6
|10. Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|12. Брентфорд
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|13. Брайтон
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|14. Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|15. Ноттингем Форест
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|16. Лидс Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|17. Бернли
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|18. Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|4-11
|3
|19. Астон Вилла
|4
|0
|2
|2
|0-4
|2
|20. Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Казалось бы, всё сложнее найти тех, кто верит в подъем «МЮ» на фоне тоскливого старта сезона. Однако аналитики букмекерских контор взяли на себя эту миссию и выдали почти равные котировки на предстоящий матч с «Челси». При этом лондонцы, разумеется, выглядят сильнее в начале нынешнего сезона. Впрочем, у них же и выше нагрузка из-за участия в Лиге чемпионов.
На фоне травм и необходимости ротации состава «Челси» действительно не кажется явным фаворитом предстоящего матча. Но «Манчестер Юнайтед» выглядит настолько проблемной командой, что его победу в любом случае представить тяжелее, чем иной исход встречи. Пробуем ставку на то, что лондонцы не проиграют.
Легальные прямые видеотрансляции АПЛ, в том числе матча между «МЮ» и «Челси», в России недоступны, но эфиры распространяются в тематических группах в социальных сетях.
Потери
«МЮ»: Мартинес, Далот (оба — травмы), Маунт, Кунья (оба — под вопросом)
«Челси»: Колвилл, Делап, Бадиашиль, Лавия, Эссугу (все — травмы), Мудрик (отстранение)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» — «Челси»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Челси»
|Вратарь
|1. Байындыр
|1. Санчес
|Защитник
|4. де Лигт
|24. Джеймс
|Защитник
|5. Магуайр
|23. Чалоба
|Защитник
|23. Шоу
|4. Адарабиойо
|Полузащитник
|3. Мазрауи
|3. Кукурелья
|Полузащитник
|13. Доргу
|25. Кайседо
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|8. Фернандес
|Полузащитник
|25. Угарте
|10. Палмер
|Полузащитник
|19. Мбеумо
|11. Гиттенс
|Полузащитник
|16. Диалло
|7. Нету
|Нападающий
|30. Шешко
|20. Педро
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Энцо Мареска
Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «МЮ» можно с котировкой 2,70. Ничья и выигрыш «Челси» идут за 3,80 и 2,60 соответственно.
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 2:2. Она оценивается коэффициентом 9,40.
Официальный трансляции АПЛ в России недоступны. Однако тематические группы в социальных сетях регулярно публикуют прямые эфиры с русскоязычными комментаторами.