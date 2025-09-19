Манчестер Юнайтед — Челси, 20 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Казалось бы, всё сложнее найти тех, кто верит в подъем «МЮ» на фоне тоскливого старта сезона. Однако аналитики букмекерских контор взяли на себя эту миссию и выдали почти равные котировки на предстоящий матч с «Челси». При этом лондонцы, разумеется, выглядят сильнее в начале нынешнего сезона. Впрочем, у них же и выше нагрузка из-за участия в Лиге чемпионов.

На фоне травм и необходимости ротации состава «Челси» действительно не кажется явным фаворитом предстоящего матча. Но «Манчестер Юнайтед» выглядит настолько проблемной командой, что его победу в любом случае представить тяжелее, чем иной исход встречи. Пробуем ставку на то, что лондонцы не проиграют.