Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 сентября 14:53ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед — Челси, 20 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лондонцы не проиграют?
Александр Бокулёв

В субботу, 20 сентября, в Английской премьер-лиге пройдет одно из самых принципиальных противостояний — «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Сумеют ли лондонцы нанести сопернику уже третье поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

20.09.2025, Сб

19:30 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2,70

Х - 3,80

П2 - 2,60

Турнир: Английская премьер-лига, пятый тур

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия, Великобритания)

Судьи: Питер Бэнкс (главный), Эдвард Смарт, Блэк Антробас (ассистенты), Томас Кирк (резервный). Все — Англия

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«МЮ»806156309-237
«Челси»566180237-309

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

30.08.2025«Манчестер Юнайтед»

3:2

«Бернли»

АПЛ

27.08.2025«Гримсби»

2:2 (12:11 пен.)

«Манчестер Юнайтед»

Кубок лиги

24.08.2025«Фулхэм»

1:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

17.08.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Бавария»

3:1

«Челси»

Лига чемпионов

14.09.2025«Брентфорд»

2:2

«Челси»

АПЛ

30.08.2025«Челси»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

23.08.2025«Вест Хэм»

1:5

«Челси»

АПЛ

17.08.2025«Челси»

0:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» находится в нижней половине таблицы, а «Челси» замыкает топ-5.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль44009-412
2. Арсенал43019-19
3. Тоттенхэм43018-19
4. Борнмут43015-59
5. Челси42209-38
6. Сандерленд42115-37
7. Эвертон42115-37
8. Манчестер Сити42028-46
9. Кристал Пэлас41304-16
10. Ньюкасл Юнайтед41213-35
11. Фулхэм41213-45
12. Брентфорд41125-74
13. Брайтон41124-64
14. Манчестер Юнайтед41124-74
15. Ноттингем Форест41124-84
16. Лидс Юнайтед41121-64
17. Бернли41034-73
18. Вест Хэм41034-113
19. Астон Вилла40220-42
20. Вулверхэмптон40042-90

Прогноз на матч

Свернуть

Казалось бы, всё сложнее найти тех, кто верит в подъем «МЮ» на фоне тоскливого старта сезона. Однако аналитики букмекерских контор взяли на себя эту миссию и выдали почти равные котировки на предстоящий матч с «Челси». При этом лондонцы, разумеется, выглядят сильнее в начале нынешнего сезона. Впрочем, у них же и выше нагрузка из-за участия в Лиге чемпионов.

На фоне травм и необходимости ротации состава «Челси» действительно не кажется явным фаворитом предстоящего матча. Но «Манчестер Юнайтед» выглядит настолько проблемной командой, что его победу в любом случае представить тяжелее, чем иной исход встречи. Пробуем ставку на то, что лондонцы не проиграют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальные прямые видеотрансляции АПЛ, в том числе матча между «МЮ» и «Челси», в России недоступны, но эфиры распространяются в тематических группах в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«МЮ»: Мартинес, Далот (оба — травмы), Маунт, Кунья (оба — под вопросом)

«Челси»: Колвилл, Делап, Бадиашиль, Лавия, Эссугу (все — травмы), Мудрик (отстранение)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ»«Челси»:

Позиция«МЮ»«Челси»
Вратарь1. Байындыр1. Санчес
Защитник4. де Лигт24. Джеймс
Защитник5. Магуайр23. Чалоба
Защитник23. Шоу4. Адарабиойо
Полузащитник3. Мазрауи3. Кукурелья
Полузащитник13. Доргу25. Кайседо
Полузащитник 8. Фернандеш8. Фернандес
Полузащитник25. Угарте10. Палмер
Полузащитник19. Мбеумо11. Гиттенс
Полузащитник16. Диалло7. Нету
Нападающий30. Шешко20. Педро
Главный тренерРубен АморимЭнцо Мареска

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «МЮ» можно с котировкой 2,70. Ничья и выигрыш «Челси» идут за 3,80 и 2,60 соответственно.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «МЮ» — «Челси»?

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 2:2. Она оценивается коэффициентом 9,40.

Где смотреть матч «МЮ» — «Челси»?

Официальный трансляции АПЛ в России недоступны. Однако тематические группы в социальных сетях регулярно публикуют прямые эфиры с русскоязычными комментаторами.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer468 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer89 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer468 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё