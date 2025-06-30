PARI: «Манчестер Сити» — явный фаворит матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля»

1 июля английский «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии встретятся в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. Коэффициент на успех команды Пепа Гвардиолы — 1.30, что соответствует примерно 73% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Аль-Хиляль», можно за 9.00 (около 10%). Ничья котируется за 5.60 (приблизительно 17%).

На то, что в четвертьфинал по итогам матча пройдут «горожане», предлагают коэффициент 1.14. Шансы клуба из Азии оценили в 5.70.

Клиенты PARI уверены в успехе англичан. На победу «Сити» приходится около 99% от общего объема ставок на исход основного времени встречи. На рынке итоговой победы в матче соотношение 99% на 1% в пользу «горожан».

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.37. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 3.10.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ман Сити», и «Аль-Хиляль», сыграет коэффициент 1.78. Обратный исход идет за 2.05. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа англичан 2:0 за 8.00. На то, что счет в матче откроет команда Гвардиолы, можно поставить за 1.30. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении подопечных Симоне Индзаги составляют 3.65.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что в основное время матча будет как минимум 3 гола (ТБ 2.5) Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.55.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

«Манчестер Сити» на групповом этапе одержал три победы — над «Видадом» (2:0), «Аль-Айном» (6:0) и «Ювентусом» (5:2), выйдя в плей-офф с первого места в группе. Аналитики считают «горожан» одним из главных фаворитов клубного чемпионата мира. На то, что англичане выиграют соревнование, можно сделать ставку за 3.50. Пари на то, что «Ман Сити» дойдет до финала, доступно за 2.10.

«Аль-Хиляль» в своей группе занял второе место. Клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0), а также оказался сильнее «Пачуки» (2:0). Аналитики оценили шансы команды Индзаги выиграть клубный чемпионат мира котировкой 80.00. Вероятность того, что «Аль-Хиляль» сыграет в финале, оценена в 29.00.