Клиенты PARI уверены в победе «Ман Сити» над «Видадом» на Клубном ЧМ

18 июня «Манчестер Сити» сыграет с марокканским «Видадом» в рамках группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Учитывая колоссальную разницу в классе, букмекеры практически не дают шансов марокканскому коллективу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.07, что соответствует 92% вероятности. Заключить пари на успех «Видада» можно за 73.00, ничья идет за 12.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 1% и 7%.

Практически никто из клиентов PARI не решился поставить на аутсайдера. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Сити». Один из игроков не смутился низким коэффициентом 1.07, поставив 586 000 рублей на успех «горожан». Еще один клиент поставил 100 000 рублей на тотал больше 3.5 по коэффициенту 2.08.

Аналитики ожидают, что в матче будет забито минимум четыре гола. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.95, а на тотал меньше 3.5 — с коэффициентом 1.88. При этом букмекеры считают, что «Видад» не сможет забить даже гол престижа. Заключить пари на то, что забьет только «Сити», можно по коэффициенту 1.42. Если же соперники обменяются голами, сыграет ставка за 4.05.

Наиболее вероятным исходом матча считается «сухая» победа «горожан» со счетом 3:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 5.00.

Клубный чемпионат мира продлится до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Групповой этап завершится 26 июня, после чего 16 лучших команд выйдут в 1\8 финала.

«Ман Сити» и «Видад» оказались в группе с «Ювентусом» и «Аль-Айном». По оценкам аналитиков PARI, именно подопечные Пепа Гвардиолы займут первое место в своем квартете — поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.45. Для сравнения, такую же ставку на «Видад» можно сделать за 50.00.

В целом, «горожане» считаются одними из главных фаворитов турнира, уступая лишь «Реалу» (5.50) и «ПСЖ» (3.75). Заключить пари на их победу в турнире можно с коэффициентом 6.50.