Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 октября 15:01ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на Де Минора в матче с Медведевым

Аналитики тоже считают фаворитом австралийца
Валентин Васильев

10 октября Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минором в четвертьфинале Шанхай Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса «Чи Джонг» в Шанхае, начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Алекса Де Минора, который пока не отдал ни одного сета на шанхайских кортах. Ставки на победу австралийца принимаются по коэффициенту 1.52, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Даниила Медведева можно за 2.65. Вероятность его триумфа составляет около 35%.

Ставки клиентов PARI распределились практически поровну, с небольшим перевесом с сторону фаворита. Так, 51% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Де Минора, а остальные 49% — на успех Медведева. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на успех Даниила по коэффициенту 2.45 — на момент публикации это самая крупная ставка на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют по меньшей мере 23 гейма. Поставить на тотал больше 22.5 можно с коэффициентом 1.85, тотал меньше 22.5 котируется за 1.95.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Алекса Де Минора в двух сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.30.

Даниил Медведев хорошо знаком с игрой австралийца — он победил его в семи из одиннадцати матчей. Тем не менее с каждым годом Алекс играет против россиянина все более уверенно. Последняя встреча соперников на турнире в Монте-Карло завершилась разгромной победой Де Минора со счетом 6:2, 6:2.

На пути к четвертьфиналу Даниил Медведев обыграл Далибора Сврчину, Алехандро Давидовича Фокину и Лёрнера Тьена. В свою очередь, Алекс Де Минор прошел Камило Уго Карабелли, Камиля Майхжака и Нуну Боржеша.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«AI дает большую помощь»: CEO PARI Руслан Медведь — о технологичности беттинга, ДНК бренда и конкуренции со спортивными СМИ
«AI дает большую помощь»: CEO PARI Руслан Медведь — о технологичности беттинга, ДНК бренда и конкуренции со спортивными СМИ
Новости
Андреа Пирло – новый амбассадор FONBET
Андреа Пирло – новый амбассадор FONBET
Новости
Фабрицио Романо сообщил о подписании Андреа Пирло с первым букмекером
Фабрицио Романо сообщил о подписании Андреа Пирло с первым букмекером
Новости
FONBET запускает проект «Великая Погоня 3.0» с Александром Овечкиным
FONBET запускает проект «Великая Погоня 3.0» с Александром Овечкиным
Новости
Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»
Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Новости
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Новости
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Новости
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Новости

Новое