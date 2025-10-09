Клиенты PARI ставят на Де Минора в матче с Медведевым

10 октября Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минором в четвертьфинале Шанхай Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса «Чи Джонг» в Шанхае, начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Алекса Де Минора, который пока не отдал ни одного сета на шанхайских кортах. Ставки на победу австралийца принимаются по коэффициенту 1.52, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Даниила Медведева можно за 2.65. Вероятность его триумфа составляет около 35%.

Ставки клиентов PARI распределились практически поровну, с небольшим перевесом с сторону фаворита. Так, 51% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Де Минора, а остальные 49% — на успех Медведева. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на успех Даниила по коэффициенту 2.45 — на момент публикации это самая крупная ставка на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют по меньшей мере 23 гейма. Поставить на тотал больше 22.5 можно с коэффициентом 1.85, тотал меньше 22.5 котируется за 1.95.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Алекса Де Минора в двух сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.30.

Даниил Медведев хорошо знаком с игрой австралийца — он победил его в семи из одиннадцати матчей. Тем не менее с каждым годом Алекс играет против россиянина все более уверенно. Последняя встреча соперников на турнире в Монте-Карло завершилась разгромной победой Де Минора со счетом 6:2, 6:2.

На пути к четвертьфиналу Даниил Медведев обыграл Далибора Сврчину, Алехандро Давидовича Фокину и Лёрнера Тьена. В свою очередь, Алекс Де Минор прошел Камило Уго Карабелли, Камиля Майхжака и Нуну Боржеша.