Клиенты PARI уверены в победе Медведева над Фисом в Индиан-Уэллсе

13 марта Даниил Медведев сыграет с Артюром Фисом в рамках четвертьфинала Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден», ее начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитом Даниила Медведева. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.32, что соответствует 75% вероятности. Успех Артюра Фиса оценен коэффициентом 3.50. Вероятность его триумфа составляет около 25%.

Клиенты PARI уверены в победе Медведева. На успех россиянина приходится 99% от всего объема ставок на исход встречи.

Аналитики ожидают, что в матче будет сыграно минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 1.93. Индивидуальный тотал Медведева больше 12.5 котируется за 1.85, аналогичная ставка на француза доступна за 2.70.

Наиболее вероятным исходом игры считается победа Медведева в двух сетах. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 1.93. Если же россиянин выиграет со счетом 2:1, сыграет пари за 3.75.

PARI предлагает и другие интересные ставки на предстоящую игру — к примеру, с коэффициентом 2.70 можно заключить пари на то, что в матче будет тай-брейк.

Даниил Медведев уже встречался с Артюром Фисом в 2023 году на турнире Erste Bank Open. Тогда россиянину не составило особого труда обыграть неопытного визави — встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в его пользу.

Медведев считается главным конкурентом Карлоса Алькараса в борьбе за чемпионство на Indian Wells Masters. Ставки на его победу в турнире принимаются по коэффициенту 5.00. Для сравнения, аналогичная ставка на Фиса котируется за 28.00.