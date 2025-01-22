Отсутствие голов во втором тайме матча «Хетафе» – «Барселона» не позволило клиенту «Мелбет» выиграть более миллиона рублей

Клиент БК «Мелбет» поставил крупную сумму, равную 550 000 рублей, на экспресс всего из двух событий. Его выигрыш должен был составить 1 118 040 рублей, но что-то пошло не так. Давайте разберем два футбольных матча, которые вошли в экспресс игрока:

«Аталанта» – «Наполи»

К перерыву матча счет был 2:1 в пользу гостей, и игрок решил взять «Тотал: Больше (4)» с коэффициентом 1.54. На 55-й минуте «Аталанте» удалось сравнять счет в матче. Оставался один гол для захода, и Ромелу Лукаку, нападающий «Наполи», на 78-й минуте забил победный мяч в ворота хозяев. Матч завершился выездной победой неаполитанцев со счетом 3:2.

«Хетафе» – «Барселона»

После первого тайма счет был 1:1. Игрок рассмотрел необычный маркет: «Гол с 46 по 85 минуту: Да» с коэффициентом 1.32. Казалось, что команда из «подвала» Ла Лиги вряд ли сможет остановить «Барселону». Но футболисты «Хетафе» смогли нейтрализовать звездную атаку соперников, и голов не случилось. Матч завершился ничьей 1:1, и экспресс проиграл.



Клиент БК «Мелбет» выбрал всего два события для своего экспресса. Первое событие уверенно зашло, и оставался только матч «Хетафе» – «Барселона». Каталонцы в преддверии данной встречи выиграли два матча, забив по пять голов в каждом из них. Но футбол тем и прекрасен, что андердог может отобрать очки у явного фаворита.

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