Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч Андреевой и Свитолиной в Индиан-Уэллсе

13 марта Мирра Андреева встретится с Элиной Свитолиной в четвертьфинале Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден», ее начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Мирру Андрееву. Ставки на победу россиянки принимаются по коэффициенту 1.38, что соответствует 72% вероятности. Заключить пари на успех Элины Свитолиной можно за 3.20. Вероятность ее триумфа составляет около 28%.

Клиенты PARI согласны с оценками аналитиков. 96% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Андреевой. Один из игроков поставил 100 000 рублей на ее победу с форой (-3.5) в составе экспресса из четырех событий. Суммарный коэффициент купона составил 12.97. Если все ставки сыграют, выплата игроку достигнет 1 297 000 рублей.

Аналитики считают, что соперницы сыграют не менее 21 гейма. Поставить на тотал больше 20.5 можно по коэффициенту 1.72, а на тотал меньше 20.5 — по коэффициенту 2.00.

Любители гандикапа найдут в линии PARI большой выбор ставок с форой. К примеру, с коэффициентом 2.07 можно заключить пари на Андрееву с форой (-4.5). Ставки на Свитолину с гандикапом (+4.5) принимаются за 1.67.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Андреевой в двух сетах. Ставки на этот исход принимаются по котировке 1.98. Если же россиянка выиграет со счетом 2:1, сыграет коэффициент 3.95.

Предстоящая игра станет первой встречей Андреевой и Свитолиной. Букмекеры низко оценивают вероятность того, что украинка сможет пройти Мирру и выиграть турнир — ставки на ее победу принимаются по коэффициенту 28.00. Тем временем Андреева считается одной из фавориток Indian Wells Masters с коэффициентом 5.00.