Satanic и 9Class станут участниками медиатурнира Mixer Cup по Dota 2

21 сентября стартует медиатурнир Mixer Cup по Dota 2, организованный AVULUS MIXER x GLuck при поддержке букмекерской компании PARI . В ивенте примут участие профессиональные киберспортсмены, а также популярные контентмейкеры.

Mixer Cup будет проходить в нестандартном формате. На чемпионате выступят шесть команд, составы которых будут определены капитанами во время драфтов в стартовый день турнира. Всего будет собрано шесть коллективов, которые разыграют призовой фонд в размере $20 тыс. Кроме того, каждый участник Mixer Cup будет получать награду за любой сыгранный матч — $100 за победу и $50 за поражение.

Среди участников Mixer Cup будут игроки состава PARIVISION и бронзовые призеры TI 2025 Satanic и 9Class, а также популярные стримеры и контентмейкеры из разных дисциплин — Recrent, Alohadance, tsunamijkee, kuzma671, ddeni и другие.

Все матчи турнира пройдут в формате best-of-1 в онлайне. Mixer Cup будет проводиться по круговой системе — каждая команда сыграет с каждой. Ивент продлится до 24 сентября.

Расписание матчей станет известно 21 сентября после окончания драфта составов. Трансляция игр будет доступна на каналах участников, а также на официальном канале Mixer Cup.