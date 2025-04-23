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23 апреля 15:06ГлавнаяНовости

Клиенты PARI полагают, что «Монако» выиграет у «Барселоны» в первом матче ¼ финала Евролиги

Каталонцы дважды обыграли монегасков в этом сезоне
Валентин Васильев

23 апреля в первом матче серии ¼ финала баскетбольной Евролиги «Монако» встретится с «Барселоной». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают фаворитом «Монако». Поставить на победу хозяев можно за 1.53, что соответствует примерно 77% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 2.50 — это около 23%. В рамках регулярного сезона каталонцы дважды обыграли монегасков (86:71 и 98:84).

Клиенты PARI верят в победу хозяев арены. На успех монегасков приходится 77,5% от общего объема ставок на исход игры. 22,5% сделано на каталонцев.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 172 очка, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 171.5 — котируется за 1.93

Если первая половина завершится победой «Монако», сыграет ставка с коэффициентом 1.62. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Барселоны» в первые 20 минут матча оценивается в 2.61.

«Монако» завершил регулярный сезон на четвертой строчке с 21 победой в 34 играх. Команда третий сезон подряд входит в топ-4 регулярки и попадает в плей-офф. В прошлом году «Монако» уступил в четвертьфинале «Фенербахче»: серия до трех побед завершилась тогда овертаймом в пятом матче, где турецкая команда победила с преимуществом лишь в одно очко. В этом сезоне у «Монако» высокие шансы на выход в финал. Поставить на это можно с коэффициентом 3.00. Вероятность того, что монегаски выиграют Евролигу, котируется за 5.80.

«Барселона» расположилась в таблице сразу за «Монако»: испанская команда завершила регулярку на пятом месте с 20 победами в 34 матчах. «Барса» в прошлом сезоне также не прошла дальше ¼ финала. Тогда они уступили «Олимпиакосу» в пяти матчах. В этом году проход «Барселоны» в финал четырех Евролиги оценивается коэффициентом 2.35. Заключить пари на чемпионство каталонцев можно за 15.00.

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