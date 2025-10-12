PARI: MOUZ победит FaZe в матче за третье место на ESL Pro League Season 22 по CS2

11 октября состоятся заключительные матчи турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В поединке за третье место сойдутся FaZe Clan и MOUZ. Серия в формате best-of-3 стартует 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

MOUZ, по мнению аналитиков, будет фаворитом поединка. В полуфинале состав Brollan уступил Falcons со счетом 0:2. Поставить на победу MOUZ в грядущем матче можно с котировкой 1.60. Пари на точный счет 2:0 в пользу Brollan и компании доступно за 2.85. Коэффициент на MOUZ с форой по раундам (-4.5) составляет 1.95, а с форой (-7.5) — 2.54. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Противоположный результат идет за 1.83.

FaZe, выступающая на турнире с заменой, в полуфинале в упорной борьбе проиграла Vitality со счетом 1:2. Лидером коллектива на ивента стал недавно вернувшийся в клуб Twistzz — он занимает второе место в списке лучших игроков турнира. Поставить на победу FaZe в матче за третье место можно с котировкой 2.35. Коэффициент на состав karrigan с форой по картам (+1.5) составляет 1.37, а с форой (-1.5) — 4.30. Индивидуальный тотал фрагов Twistzz на первой карте больше 16.5 доступен за 1.85.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Общий призовой фонд чемпионата составляет $1 млн. В финале чемпионата сойдутся Falcons и Team Vitality.