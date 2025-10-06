PARI: Falcons победит MOUZ и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2

6 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 будут разыграны первые слоты в плей-офф. В матче за выход в следующую стадию сыграют MOUZ и Team Falcons. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Falcons в первых двух турах обыграла Astralis и NAVI. Причем оба поединка коллектив закончил со счетом 2:0. Поставить на победу состава m0NESY в третьем туре можно с котировкой 1.60. Пари на точный счет 2:0 в пользу Falcons доступно за 2.80. Коэффициент на команду m0NESY с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-6.5) — 2.38. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Противоположный результат идет за 1.83.

M0NESY сейчас является лучших игроком чемпионата по личной статистике. Поставить на его индивидуальный тотал фрагов больше 16.5 на первой карте можно за 1.80. Коэффициент на тотал больше 15.5 фрагов от снайпера MOUZ torzsi на первой карте составляет 1.90.

MOUZ также идет со статистикой 2:0 — коллектив обыграл GamerLegion и Gentle Mates. Ставка на победу состава torzsi в грядущем поединке идет за 2.35. Коэффициент на MOUZ с форой по картам (+1.5) составляет 1.38, а с форой (-1.5) — 4.30.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн.