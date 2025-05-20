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21 мая 11:05ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 8 000 000 рублей на победу «МЮ» над «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы

Аналитики ждут «низовой» игры
Руслан Ипполитов

21 мая в финале Лиги Европы сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча английских топ-клубов состоится на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед матчем и изучила ставки клиентов на решающую стадию престижного соревнования.

В день игры букмекеры не считают ни одного из соперников явным фаворитом, но отдают чуть больше предпочтений «МЮ». Победа номинальных гостей по итогам 90 минут игры идет в линии PARI за 2.42 (примерно 41%). Сделать ставку на триумф «Тоттенхэма» в основное время можно за 3.20 (приблизительно 30%). Пари на ничью будет рассчитано за 3.35 (около 29%).

Ставки на победу «МЮ» с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти принимаются по коэффициенту 1.70, что соответствует приблизительно 57% вероятности. Сделать ставку на итоговый триумф «Тоттенхэма» можно за 2.20 (около 43%).

Клиенты PARI считают фаворитом «МЮ». Примерно 71% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи в основное время приходится на победу «красных дьяволов». Еще 27% от всего оборота сделано на триумф «Тоттенхэма», а 2% — на ничью. Кроме того, на «МЮ» приходится 84% от всего объема ставок на итоговую победу той или иной команды, доля лондонского клуба составляет 16%.

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Аналитики PARI ждут «низовой» игры от команд Ангелоса Постекоглу и Рубена Аморима. С высокой долей вероятности соперники забьют общими силами не более двух мячей. Поставить на тотал меньше 2.5 по голам можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал больше 2.5) доступен за 2.00. Котировки на обмен голами составляют 1.82. Обратный исход можно взять за 1.98. В случае победы любого из соперников с сухим счетом сыграет ставка за 2.50.

Отдельная линия открыта на итоговый счет матча. На этом рынке лидирует вариант 1:1 по коэффициенту 7.00. Также клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности отличиться в Бильбао смогут игроки группы атаки «МЮ» Бруну Фернандеш (3.15) и Расмус Хейлунн (3.50), а также форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке (3.50).

Три самых крупных ставки на сегодняшнюю игру — 6 000 000 рублей на победу «МЮ» в основное время за 2.45, 2 042 000 рублей на победу «МЮ» в основное время за 2.40 и 3 000 000 рублей на победу «Тоттенхэма» в основное время за 3.40. Первые два пари на триумф манкунианцев сделал один и тот же клиент. Больше всего ставок в денежном выражении принято на победу «МЮ» по итогам 90 минут, победу «Тоттенхэма» по итогам 90 минут, ничью в основное время, победу «МЮ» с учетом дополнительного времени и вероятности серии пенальти, а также на обмен голами.

Победитель встречи получит около 10 млн евро призовых от УЕФА и возможность выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26. Также для «Тоттенхэма» и «МЮ» финал Лиги Европы — шанс выиграть трофей и скрасить неудачный сезон в чемпионате Англии. В турнирной таблице АПЛ «МЮ» идет на 16 месте, а «Тоттенхэм» — на 17-м.

В активе «МЮ» шесть побед в еврокубках, в том числе победа в Лиге Европы в 2017 году. «Тоттенхэм» побеждал в еврокубках трижды, в 1972 и 1984 годах лондонцы выигрывали Кубок УЕФА. При этом «Тоттенхэм» не завоевал ни одного титула с 2008 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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