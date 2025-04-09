PARI: «Бостон», «Оклахома» и «Кливленд» – главные фавориты НБА в 2025 году

В ночь на понедельник, 14 апреля по московскому времени, в НБА завершился регулярный чемпионат, и определились турнирные сетки плей-офф и плей-ин. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы в каждой паре и назвала основных претендентов на титул в сезоне-2024/25.

По мнению аналитиков PARI, самыми высокими шансами на триумф по итогам сезона обладают «Бостон Селтикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Сделать ставку на победу каждого из них можно за 2.70, шансы каждой из этих команд пробиться в финал оцениваются коэффициентом 1.60.

«Бостон» — самый титулованный клуб в истории НБА. В прошлом сезоне клуб из Массачусетса выиграл титул в 18-й раз. Регулярный чемпионат нынешнего сезона «Селтикс» завершили на втором месте в Восточной конференции, уступив только «Кливленду». В первом раунде плей-офф «Бостон» сыграет с победителем пары плей-ин «Орландо Мэджик» «Атланта Хокс». «Оклахома-Сити Тандер» побеждала в НБА лишь раз (в 1979 году как «Сиэтл Суперсоникс»). В нынешнем сезоне клуб в пятый раз выиграл конференцию и сыграет в 1/8 финала с победителем плей-ин.

В тройку главных фаворитов сезона входит «Кливленд Кавальерз». Поставить на итоговый триумф «Кливленда» можно за 6.00, на выход в финал — за 2.55. Клуб был чемпионом лишь раз (в 2016 году), а в этом сезоне в шестой раз выиграл конференцию. Соперник «Кливленда» в 1/8 финала определится в плей-ин.

Четвертый по силам претендент на победу в этом сезоне НБА — «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озерники» могут стать чемпионами в 18-й раз и догнать по титулам «Бостон». Котировки на их успех составляют 12.00. В первом раунде плей-офф «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». Шансы «Лос-Анджелеса» на победу в этой серии котируются за 1.55.

Топ-5 фаворитов плей-офф замыкает «Голден Стейт Уорриорз». Клуб из Сан-Франциско был чемпионом НБА шесть раз (в последний раз — в 2022 году). Если Стеф Карри и его партнеры вновь примерят чемпионские перстни, сыграет коэффициент 18.00. «Голден Стейт» не попал в плей-офф напрямую и начнет выступления в плей-ин против «Мемфис Гризлис». Котировки на успех «Уорриорз» составляют 1.37.

Аналитики PARI также назвали шесть команд, которые обладают наименьшими шансами на триумф в этом сезоне. Котировки на итоговую победу «Орландо Мэджик», «Атланты Хокс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс» составляют 1000.00.

Клиенты PARI считают главным фаворитом НБА «Бостон Селтикс». На триумф действующего чемпиона приходится 49% от общего оборота ставок на исход плей-офф. К фаворитам турнира игроки относят также «Лос-Анджелес Лейкерс» (17%) и «Оклахому-Сити Тандер» (14%). Доля «Голден Стейт Уорриорз» в общем обороте занимает 8%, на «Кливленд Кавальерс» сделано 6%, а на «Денвер Наггетс» — 5%.

Плей-ин НБА стартует в ночь на 16 апреля, плей-офф — в ночь на 20 апреля. Финальная серия плей-офф состоится в июне.