Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ: С «Сочи» — к новым победам!

Современный футбол — это не только спортивные результаты, но и сильные партнёрства, которые помогают клубам развиваться на всех уровнях. Букмекеры уже давно стали неотъемлемой частью экосистемы российского футбола, и БЕТСИТИ здесь не исключение. Мы не просто размещаем логотип на форме — мы создаём проекты, которые усиливают связь клубов с болельщиками, помогают привлекать новую аудиторию и делают футбол по-настоящему зрелищным. Поддержка российского спорта для нас — это не только бизнес, но и социальная ответственность. Через футбол мы можем вдохновлять, объединять и дарить эмоции тысячам людей по всей стране.

Сотрудничество с ФК «Сочи» — особый кейс, который доказал: даже в непростых условиях можно создавать яркие истории. В прошлом сезоне команда выступала в Первой лиге, где возможностей для масштабных активаций объективно меньше: ограниченное медиапокрытие, необходимость точечной работы с локальной аудиторией. Но мы восприняли это как вызов. В данном случае очень уместна аналогия с английским Чемпионшипом — там тоже сложно делать яркие активации в условиях местных ограничений, а также нужно молниеносно принимать решения в условиях постоянных изменений. Именно так мы и подошли к работе с «Сочи» — оперативно, гибко и с акцентом на реальную пользу для клуба и его болельщиков.

Главное доказательство успешности нашего партнёрства — это конкретные проекты, Отдельной гордостью стали тематические матчи — «Битва Стихий» против «Урала» и «Битва Морей» с «Балтикой». Мы не просто придумали красивые названия, а создали уникальный визуальный стиль для каждого матча, специальные фотозоны, креативы для соцсетей и даже промо-ролики, которые снимались с отсылками к морской тематике. Это был не просто футбол — это было шоу, которое запомнилось всем, кто пришёл на стадион или следил за игрой по телевизору.которые мы реализовали вместе. Возьмём, к примеру, бесплатный поезд Сочи–Адлер. Для тех, кто не знаком с местными реалиями, расстояние между городом и стадионом — это 50 км горной дороги, которая в дни матчей превращается в бесконечную пробку. Многие болельщики просто физически не могли добраться на игры. Наше решение — бесплатные электропоезда — частично решили транспортную проблему и стало настоящим социальным проектом, который повысил посещаемость и усилил связь команды с жителями региона.

Отдельной гордостью стали тематические матчи — «Битва Стихий» против «Урала» и «Битва Морей» с «Балтикой». Мы не просто придумали красивые названия, а создали уникальный визуальный стиль для каждого матча, специальные фотозоны, креативы для соцсетей и даже промо-ролики, которые снимались с отсылками к морской тематике. Это был не просто футбол — это было шоу, которое запомнилось всем, кто пришёл на стадион или следил за игрой по телевизору.

Но, пожалуй, одна из самых трогательных историй случилась во время совместного с клубом розыгрыша поездки на матч. Победитель стал мужчина, который решил разделить эту поездку с родным братом, которого он не видел много месяцев, так как судьба разбросала их по разным городам. Мы не просто организовали для них VIP-посещение игры, а создали настоящий семейный праздник с экскурсией, встречей с игроками и моментами, которые останутся в их памяти навсегда. Именно такие проекты показывают, что спонсорство может быть не только коммерческим, но и по-настоящему человечным.

Теперь, когда «Сочи» вернулся в РПЛ, мы готовы к новым вызовам и более масштабным проектам. Можно сказать, начинается новый этап нашего партнерства. Мы подписали долгосрочный контракт на три года, стали стратегическими партнерами и впервые за много лет заняли почетное место титульного спонсора на груди сочинского клуба. Для нашего бренда большая честь и гордость войти в новую эру ФК «Сочи» в таком почетном статусе.

В новый этап нашего стратегического партнерства мы входим с обновленным менеджментом с обеих сторон, со свежими маркетинговыми решениями и с планами устраивать еще более яркие активации. Ведь Премьер-лига открывает совершенно другие возможности для работы с аудиторией, и мы намерены использовать их на все 100%. Наша цель — не просто быть «ещё одним спонсором» в длинном списке партнёров клуба, а стать неотъемлемой частью его идентичности. Вместе с «Сочи» мы доказали, что даже в сложных условиях можно создавать крутые проекты. Теперь пришло время показать, на что мы способны в РПЛ!

Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ.

Юрий Нестеров — CEO букмекерской компании БЕТСИТИ. Обладатель более 30 профессиональных наград, включая «Лучший топ-менеджер в букмекерской отрасли» на Премии РБ-2022.