Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Ньюкаслом» в первом туре Лиги чемпионов

В четверг, 18 сентября, в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы накануне матча и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

Несмотря на то, что текущий розыгрыш ЛЧ — лишь второй для «Ньюкасла» за последние более чем 20 лет, в день игры эксперты оценивают шансы команд как практически равные. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.56, что эквивалентно примерно 38% вероятности. Шансы на успех «Барселоны» оценивают котировкой 2.65 (около 37% вероятности), а ничья идет за 3.80 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI, напротив, считают, что даже статус хозяев поля не дает «Ньюкаслу» даже минимальных шансов на победу. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча более 97% приходится на «Барселону». Тогда как доля пари, заключенных на победу английской команды, едва превышает показатель в один процент.

По мнению аналитиков, болельщики в предстоящем матче вправе ждать от команд результативный футбол. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча (тотал больше 2.5), можно по коэффициенту 1.57, в обратном случае сыграет ставка за 2.40. Если же в матче будет забито как минимум 4 мяча, сыграет ставка за 2.35. Вероятность обмена голами оценили в 1.52, противоположный вариант доступен по котировке 2.55.

В четырех сыгранных матчах Ла Лиги этого сезона игроки «Барселоны» забили 13 голов. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола от каталонской команды можно по коэффициенту 2.10. Аналогичный исход в пользу «Ньюкасла», по мнению экспертов PARI, еще вероятнее — взять минимум два мяча от «сорок» можно за 1.95.

В линии на точный счет матча самый вероятный вариант — ничья 1:1. Этот исход доступен по коэффициенту 8.50. На нулевую ничью можно поставить за 9.50, на 2:1 в пользу «Ньюкасла», как и на аналогичный счет в пользу «Барсы» — за 10.00. Самый вероятный автор забитого мяча в матче, по оценке аналитиков, форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Поставить на его гол можно с коэффициентом 2.40.



Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 433 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.39, куда включил и пари на тотал больше одного гола от «Барселоны». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.50. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 600 000 рублей. Еще одна заметная ставка — ординар в размере 350 000 рублей на «Барсу» с форой (+1.5) с коэффициенту 1.13.



В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд по итогам общего этапа текущего розыгрыша ЛЧ. Главные претенденты на победу в первой части турнира — «Арсенал» (5.10), «Ливерпуль (5.30) и «Бавария» (6.10). «Барселона» также рассматривается экспертами в числе фаворитов турнира — поставить на первое место команды Ханси Флика по итогам общего этапа можно по коэффициенту 6.80. Что касается «Ньюкасла» то ему аналитики пророчат борьбу за попадание в восьмерку сильнейших команд. В случае такого исхода сыграет ставка за 4.40.