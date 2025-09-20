Ведомости
Ньюкасл — Барселона, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Каталонцы без Ламина Ямаля
Александр Бокулёв

Испанская «Барселона» традиционно входит в число главных фаворитов Лиги чемпионов. Выступление в новом розыгрыше главного еврокубка каталонцы начнут выездным матчем с английским «Ньюкаслом». Сумеют ли хозяева поля побороться с грандом?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

18.09.2025, Чт

22:00 МСК

«Барселона» (Испания)

П1 - 2,85

Х - 3,75

П2 - 2,40

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, Великобритания)

Судьи: Гленн Нюберг (главный), Махмод Бейги, Андреас Сёдерквист (ассистенты), Адам Ладебек (резервный). Все — Швеция

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»0134-8
«Барселона»3108-4

Последние пять игр «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Ньюкасл»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

30.08.2025«Лидс»

0:0

«Ньюкасл»

АПЛ

25.08.2025«Ньюкасл»

2:3

«Ливерпуль»

АПЛ

16.08.2025«Астон Вилла»

0:0

«Ньюкасл»

АПЛ

09.08.2025«Ньюкасл»

0:2

«Атлетико»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Барселона»

6:0

«Валенсия»

Ла Лига

31.08.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Барселона»

Ла Лига

23.08.2025«Леванте»

2:3

«Барселона»

Ла Лига

16.08.2025«Мальорка»

0:3

«Барселона»

Ла Лига

10.08.2025«Барселона»

5:0

«Комо»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Ньюкасл» довольно тяжело входит в сезон и трудно согласиться со столь близкими коэффициентами букмекеров. «Барселона» даже без травмированных Гави и Ямаля выглядит сильнее и по составу, и по актуальной форме. 

У каталонцев остаются проблемы в обороне, но они стараются компенсировать их результативной игрой в атаке. Полагаем, вряд ли «сине-гранатовые» и в этот раз уйдут без гола, тем более что кураж после разгрома «Валенсии» наверняка присутствует. Пробуем комбинацию из тотала и двойного исхода в пользу «Барселоны».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ньюкаслом» и «Барселоной» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Рэмзи, Висса, Гордон (все — травмы)

«Барселона»: Бальде, Гави, Ямаль, тер Штеген (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл»«Барселона»:

Позиция«Ньюкасл»«Барселона»
Вратарь1. Поуп13. Гарсия
Защитник2. Триппьер23. Кунде
Защитник33. Берн5. Кубарси
Защитник5. Шер24. Гарсия
Защитник21. Ливраменто18. Мартин
Полузащитник8. Тонали8. Педри
Полузащитник 39. Гимарайнс21. де Йонг
Полузащитник7. Жоэлинтон16. Фермин
Нападающий11. Барнс11. Рафинья
Нападающий23. Мёрфи7. Торрес
Нападающий27. Вольтемаде9. Левандовский
Главный тренерЭдди ХауХанс-Дитер Флик

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Барселоны» можно с котировкой 2,40. Ничья и выигрыш «Ньюкасла» идут за 3,75 и 2,85 соответственно.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» — «Барселона»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 8,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Ньюкасл» — «Барселона»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

