Ньюкасл — Барселона, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Испанская «Барселона» традиционно входит в число главных фаворитов Лиги чемпионов. Выступление в новом розыгрыше главного еврокубка каталонцы начнут выездным матчем с английским «Ньюкаслом». Сумеют ли хозяева поля побороться с грандом?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, Великобритания)
Судьи: Гленн Нюберг (главный), Махмод Бейги, Андреас Сёдерквист (ассистенты), Адам Ладебек (резервный). Все — Швеция
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|0
|1
|3
|4-8
|«Барселона»
|3
|1
|0
|8-4
Последние пять игр «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Ньюкасл»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|30.08.2025
|«Лидс»
0:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|25.08.2025
|«Ньюкасл»
2:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|16.08.2025
|«Астон Вилла»
0:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|09.08.2025
|«Ньюкасл»
0:2
«Атлетико»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Барселона»
6:0
«Валенсия»
Ла Лига
|31.08.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Барселона»
Ла Лига
|23.08.2025
|«Леванте»
2:3
«Барселона»
Ла Лига
|16.08.2025
|«Мальорка»
0:3
«Барселона»
Ла Лига
|10.08.2025
|«Барселона»
5:0
«Комо»
Товарищеский матч
«Ньюкасл» довольно тяжело входит в сезон и трудно согласиться со столь близкими коэффициентами букмекеров. «Барселона» даже без травмированных Гави и Ямаля выглядит сильнее и по составу, и по актуальной форме.
У каталонцев остаются проблемы в обороне, но они стараются компенсировать их результативной игрой в атаке. Полагаем, вряд ли «сине-гранатовые» и в этот раз уйдут без гола, тем более что кураж после разгрома «Валенсии» наверняка присутствует. Пробуем комбинацию из тотала и двойного исхода в пользу «Барселоны».
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ньюкаслом» и «Барселоной» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ньюкасл»: Рэмзи, Висса, Гордон (все — травмы)
«Барселона»: Бальде, Гави, Ямаль, тер Штеген (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» — «Барселона»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Барселона»
|Вратарь
|1. Поуп
|13. Гарсия
|Защитник
|2. Триппьер
|23. Кунде
|Защитник
|33. Берн
|5. Кубарси
|Защитник
|5. Шер
|24. Гарсия
|Защитник
|21. Ливраменто
|18. Мартин
|Полузащитник
|8. Тонали
|8. Педри
|Полузащитник
|39. Гимарайнс
|21. де Йонг
|Полузащитник
|7. Жоэлинтон
|16. Фермин
|Нападающий
|11. Барнс
|11. Рафинья
|Нападающий
|23. Мёрфи
|7. Торрес
|Нападающий
|27. Вольтемаде
|9. Левандовский
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Ханс-Дитер Флик
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Барселоны» можно с котировкой 2,40. Ничья и выигрыш «Ньюкасла» идут за 3,75 и 2,85 соответственно.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 8,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.