Ньюкасл — Барселона, 18 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ньюкасл» довольно тяжело входит в сезон и трудно согласиться со столь близкими коэффициентами букмекеров. «Барселона» даже без травмированных Гави и Ямаля выглядит сильнее и по составу, и по актуальной форме.

У каталонцев остаются проблемы в обороне, но они стараются компенсировать их результативной игрой в атаке. Полагаем, вряд ли «сине-гранатовые» и в этот раз уйдут без гола, тем более что кураж после разгрома «Валенсии» наверняка присутствует. Пробуем комбинацию из тотала и двойного исхода в пользу «Барселоны».