Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ

В ночь на среду, 8 октября, по московскому времени, стартует 109-й сезон Национальной хоккейной лиги. Борьбу за победу в престижном турнире поведут 32 команды. Титул обладателя Кубка Стэнли второй сезон подряд будет защищать клуб «Флорида Пантерз». Аналитики букмекерской компании PARI изучили расклад сил перед стартом сезона-2025/26 и оценили шансы каждой из команд завоевать титул.

Главным фаворитом турнира букмекеры называют «Флориду Пантерз». Сделать ставку на третий подряд триумф представителей «Солнечного штата» предлагается за 8.00. «Флорида» до 2024 года не выигрывала Кубок Стэнли, но с 2023-го три года подряд добиралась до финала. Успехи клуба неразрывно связаны с российским вратарем Сергеем Бобровским. В 37 лет он проведет во «Флориде» седьмой сезон подряд.

Основными конкурентами «Пантерз» в предстоящем сезоне считаются «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнс». Ставки на их чемпионский успех принимаются за 10.00. «Эдмонтон» — пятикратный обладатель Кубка Стэнли, но не брал главный трофей НХЛ с 1990 года. При этом команда подбирается к триумфу в последние сезоны, благодаря наличию связки Конор Макдэвид — Леон Драйзайтль. В двух последних сезонах «нефтяники» проигрывали в финале «Флориде». «Каролина» выигрывала Кубок Стэнли в 2006 году, а в сезоне-2024/25 дошла до полуфинала плей-офф.

В пятерку основных претендентов на Кубок Стэнли входят «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Котировки на триумф «звезд» и «лавин» в этом сезоне составляют 12.00. «Даллас» выигрывал Кубок Стэнли лишь раз (в 1999 году), но в последние три сезона доходил до полуфинала. «Колорадо» брал Кубок Стэнли трижды. В последний раз это произошло в 2022 году. После этого команда не проходила в плей-офф дальше второго раунда.

Букмекеры относят к претендентам на титул в сезоне-2025/26 клубы «Вегас Голден Найтс» (16.00) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (18.00). Ставки на успех «Нью-Джерси Девилз» и «Торонто Мейпл Лифс» принимаются по одинаковому коэффициенту 20.00.

Наименее вероятными претендентами на победу в Кубке Стэнли считаются «Чикаго Блэкхокс» и «Сан-Хосе Шаркс». Котировки на победу каждого из них составляют 500.00. В случае внезапного триумфа «Сиэтл Кракен» поставленная сумма увеличится в 250 раз.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать статистические показатели Александра Овечкина, который в апреле стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, а сейчас готовится к своему, возможно, последнему сезону в лиге. На данный момент на счету 40-летнего Овечкина 974 шайбы в чемпионатах и плей-офф НХЛ. Если в сезоне 2025/26 Овечкин достигнет отметки в 1000 заброшенных шайб, сыграет коэффициент 1.25. Сделать ставку на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по суммарному количеству шайб (1016 в регулярках и плей-офф), можно за 3.55.

Регулярный сезон НХЛ продлится до 16 апреля 2026 года. Финальная серия плей-офф состоится в июне.