Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
7 февраля 10:21ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: PARIVISION возьмет реванш у Nigma и пройдет в полуфинал BLAST Slam II по Dota 2

Самая крупная ставка — 300 000 рублей

7 февраля на турнире BLAST Slam II по Dota 2 определятся последние полуфиналисты. В первом четвертьфинале сойдутся PARIVISION и Nigma Galaxy. Коллективы уже встречались на групповом этапе — тогда ростер SumaiL оказался сильнее. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что PARIVISION сможет взять реванш у соперника и пройдет в следующий этап. Серия в формате best-of-3 стартует в 18:00 по московскому времени. 

PARIVISION начала плей-офф с первого раунда и уже обыграла Talon и Team Liquid. Вероятность того, что коллектив из СНГ справится с Nigma, оценивается котировкой 1.23. На победу PARIVISION со счетом 2:0 аналитики дают котировку 1.76.

Все пять карт PARIVISION в плей-офф оказались достаточно быстрыми — менее 40 минут. Ставка на то, что первая карта грядущей серии продлится максимум 38 минут, доступна за 1.73. Коэффициент на тотал времени менее 36.5 составляет 1.90. Поставить на PARIVISION с форой по фрагам (-23.5) можно с котировкой 2.20

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Nigma Galaxy приехала на чемпионат с заменой — вместо Miracle- на первой позиции выступает Ghost. Несмотря на стендин, коллектив сумел занять второе место в своей группе и сразу пройти в четвертьфинал. А сам Ghost сейчас входит в топ-3 лучших участников чемпионата. Поставить на победу Nigma можно с котировкой 4.20. Коэффициент на состав SumaiL с форой по картам (+1.5) составляет 1.94, а с форой (-1.5) — 7.70. Вероятность того, что Nigma за серию совершит больше 48.5 фрагов, оценивается котировкой 1.94

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава из СНГ. На победу PARIVISION приходится около 99% от общего объема ставок на исход поединка, на Nigma — менее одного процента. 

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс, в котором объединил четыре киберспортивных матча, в том числе и ставку на победу PARIVISION с котировкой 1.21. Общий коэффициент экспресса составил 2.78

На итоговое чемпионство PARIVISION на BLAST Slam II аналитики дают котировку 6.80. Вероятность того, что трофей завоюет Nigma, оценивается коэффициентом 14.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров