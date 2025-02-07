Клиенты PARI: PARIVISION возьмет реванш у Nigma и пройдет в полуфинал BLAST Slam II по Dota 2

7 февраля на турнире BLAST Slam II по Dota 2 определятся последние полуфиналисты. В первом четвертьфинале сойдутся PARIVISION и Nigma Galaxy. Коллективы уже встречались на групповом этапе — тогда ростер SumaiL оказался сильнее. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что PARIVISION сможет взять реванш у соперника и пройдет в следующий этап. Серия в формате best-of-3 стартует в 18:00 по московскому времени.

PARIVISION начала плей-офф с первого раунда и уже обыграла Talon и Team Liquid. Вероятность того, что коллектив из СНГ справится с Nigma, оценивается котировкой 1.23. На победу PARIVISION со счетом 2:0 аналитики дают котировку 1.76.

Все пять карт PARIVISION в плей-офф оказались достаточно быстрыми — менее 40 минут. Ставка на то, что первая карта грядущей серии продлится максимум 38 минут, доступна за 1.73. Коэффициент на тотал времени менее 36.5 составляет 1.90. Поставить на PARIVISION с форой по фрагам (-23.5) можно с котировкой 2.20.

Nigma Galaxy приехала на чемпионат с заменой — вместо Miracle- на первой позиции выступает Ghost. Несмотря на стендин, коллектив сумел занять второе место в своей группе и сразу пройти в четвертьфинал. А сам Ghost сейчас входит в топ-3 лучших участников чемпионата. Поставить на победу Nigma можно с котировкой 4.20. Коэффициент на состав SumaiL с форой по картам (+1.5) составляет 1.94, а с форой (-1.5) — 7.70. Вероятность того, что Nigma за серию совершит больше 48.5 фрагов, оценивается котировкой 1.94.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава из СНГ. На победу PARIVISION приходится около 99% от общего объема ставок на исход поединка, на Nigma — менее одного процента.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс, в котором объединил четыре киберспортивных матча, в том числе и ставку на победу PARIVISION с котировкой 1.21. Общий коэффициент экспресса составил 2.78.

На итоговое чемпионство PARIVISION на BLAST Slam II аналитики дают котировку 6.80. Вероятность того, что трофей завоюет Nigma, оценивается коэффициентом 14.00.