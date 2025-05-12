Клиент PARI поставил более 600 000 рублей на победу «Пари НН» над «Факелом» в РПЛ

17 мая в матче 29-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» примет воронежский «Факел» на своём поле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Пари НН» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Факела» котируется за 5.00 (около 19%). Ничья оценивается в 3.85 (примерно 25%). В первом круге матч завершился нулевой ничьей.

Почти 99% от всего объема ставок клиентов PARI на исход встречи приходится на победу «Пари НН». Один из клиентов букмекерской компании поставил на победу «Пари НН» 610 122 рубля по коэффициенту 1.95.

По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 2.25. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.65. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.15.

Самым вероятным исходом матча считается минимальная победа «Пари НН». Она котируется за 6.00. Повторение результата первого круга — 0:0 — оценивается в 7.00. Если матч завершится победой «Пари НН» со счётом 2:1 сыграет ставка за 9.00, а если результативной ничьей 1:1, то за 7.50.

«Пари Нижний Новгород» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, в зоне стыковых матчей. «Химки» занимают позицию выше лишь по дополнительным показателям: у обоих коллективов на счету 26 очков. «Факел» в следующем сезоне будет играть в Первом дивизионе: воронежская команда с 16 баллами в активе находится на последнем месте таблицы и уже точно не сможет сохранить прописку в элите.