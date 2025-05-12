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17 мая 8:14ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 600 000 рублей на победу «Пари НН» над «Факелом» в РПЛ

Почти 99% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Пари НН»
Валентин Васильев

17 мая в матче 29-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» примет воронежский «Факел» на своём поле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Пари НН» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Факела» котируется за 5.00 (около 19%). Ничья оценивается в 3.85 (примерно 25%). В первом круге матч завершился нулевой ничьей.

Почти 99% от всего объема ставок клиентов PARI на исход встречи приходится на победу «Пари НН». Один из клиентов букмекерской компании поставил на победу «Пари НН» 610 122 рубля по коэффициенту 1.95.

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По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 2.25. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.65. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.15

Самым вероятным исходом матча считается минимальная победа «Пари НН». Она котируется за 6.00. Повторение результата первого круга — 0:0 — оценивается в 7.00. Если матч завершится победой «Пари НН» со счётом 2:1 сыграет ставка за 9.00, а если результативной ничьей 1:1, то за 7.50.

«Пари Нижний Новгород» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, в зоне стыковых матчей. «Химки» занимают позицию выше лишь по дополнительным показателям: у обоих коллективов на счету 26 очков. «Факел» в следующем сезоне будет играть в Первом дивизионе: воронежская команда с 16 баллами в активе находится на последнем месте таблицы и уже точно не сможет сохранить прописку в элите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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