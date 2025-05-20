Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 мая 8:59ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Монако» в полуфинале Евролиги

98% от общего объема ставок приходится на «Олимпиакос»
Руслан Ипполитов

23 мая состоится полуфинальный матч в рамках Финала четырех баскетбольной Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и «Монако». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи клуб из Греции. Коэффициент на итоговый успех «Олимпиакоса» — 1.53, что составляет 62% вероятности. Триумф «Монако» котируется за 2.50 (или 38%).

Клиенты PARI согласны с букмекерами. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на «Олимпиакос». Один из клиентов поставил 210 000 рублей на греческий клуб с форой (+2.5) по коэффициенту 1.33. Ставка вошла в экспресс из двух матчей с общим коэффициентом 1.81. 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

В предыдущем матче между «Олимпиакосом» и «Монако» в рамках регулярного сезона Евролиги сильнее оказались монегаски — 80:77. Аналитики PARI считают, что полуфинальная игра этих команд будет более результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 160 очков, оценивается коэффициентом 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 159.5) котируется за 2.03.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 76.5 очков, оценивается за 2.12. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Олимпиакос» выиграет все четверти, — 7.50. Итоговая победа «Монако» с разницей очков в 6-10 мячей также котируется за 6.50.

«Олимпиакос» победил в четвертьфинале Евролиги мадридский «Реал» — 3:1. «Монако» прошло «Барселону» — 3:2. Если «Олимпиакос» выиграет главный трофей турнира, сыграет ставка за 2.55. Греки — главные фавориты Евролиги. Победа монегасков котируется за 6.80.

Ранее по теме:Клиенты PARI выделили главного фаворита Кубка Стэнли в сезоне-2024/25

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: Арина Соболенко — главный фаворит женской сетки «Ролан Гаррос» 2025
PARI: Арина Соболенко — главный фаворит женской сетки «Ролан Гаррос» 2025
Новости
PARI: Алькарас, Синнер и Зверев — главные фавориты «Ролан Гаррос» 2025
PARI: Алькарас, Синнер и Зверев — главные фавориты «Ролан Гаррос» 2025
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» пройдет «Фенербахче» в полуфинале Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» пройдет «Фенербахче» в полуфинале Евролиги
Новости
Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Монако» в полуфинале Евролиги
Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Монако» в полуфинале Евролиги
Новости
Лучшие приветственные бонусы за регистрацию в БК в 2025 году
Лучшие приветственные бонусы за регистрацию в БК в 2025 году
Бонусы
Клиенты PARI: Швеция выбьет Чехию в четвертьфинале ЧМ-2025 по хоккею
Клиенты PARI: Швеция выбьет Чехию в четвертьфинале ЧМ-2025 по хоккею
Новости
Клиенты PARI: США выбьет Финляндию с ЧМ-2025 и пройдет в полуфинал турнира
Клиенты PARI: США выбьет Финляндию с ЧМ-2025 и пройдет в полуфинал турнира
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Зенита» над «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Зенита» над «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ
Новости
Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»
Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»
Новости
Клиент PARI поставил более 8 000 000 рублей на победу «МЮ» над «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы
Клиент PARI поставил более 8 000 000 рублей на победу «МЮ» над «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных