Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Монако» в полуфинале Евролиги

23 мая состоится полуфинальный матч в рамках Финала четырех баскетбольной Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и «Монако». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи клуб из Греции. Коэффициент на итоговый успех «Олимпиакоса» — 1.53, что составляет 62% вероятности. Триумф «Монако» котируется за 2.50 (или 38%).

Клиенты PARI согласны с букмекерами. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на «Олимпиакос». Один из клиентов поставил 210 000 рублей на греческий клуб с форой (+2.5) по коэффициенту 1.33. Ставка вошла в экспресс из двух матчей с общим коэффициентом 1.81.

В предыдущем матче между «Олимпиакосом» и «Монако» в рамках регулярного сезона Евролиги сильнее оказались монегаски — 80:77. Аналитики PARI считают, что полуфинальная игра этих команд будет более результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 160 очков, оценивается коэффициентом 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 159.5) котируется за 2.03.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 76.5 очков, оценивается за 2.12. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Олимпиакос» выиграет все четверти, — 7.50. Итоговая победа «Монако» с разницей очков в 6-10 мячей также котируется за 6.50.

«Олимпиакос» победил в четвертьфинале Евролиги мадридский «Реал» — 3:1. «Монако» прошло «Барселону» — 3:2. Если «Олимпиакос» выиграет главный трофей турнира, сыграет ставка за 2.55. Греки — главные фавориты Евролиги. Победа монегасков котируется за 6.80.