«Пари и побеждай» соберет средства на помощь пострадавшим в Черном море животным

6-9 февраля в Санкт-Петербурге пройдет турнир PARI Padel League SPB 2025. Более 200 участников в шести категориях будут бороться за призовой фонд в размере 1 250 000 рублей и подарки от партнеров. Мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай».

PARI Padel League SPB 2025 станет первым официальным турниром в России по паделу с участием игроков категории А в 2025 году. Соорганизатор соревнований — Федерация падела России. Среди участников будут любители падела со всей страны, а также лучшие игроки из Аргентины. Место проведения — клуб PadelPRO, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 45/2.

С 2 по 6 февраля PARI и PadelPRO проведут подготовительный кэмп под руководством тренера года в России по паделу — перуанца Хорхе Саласара, а также специально приглашенного победителя клубного чемпионата Америки 2023 года — аргентинца Хуана Форастелло.

8 февраля состоится вечеринка для участников турнира, а 9 февраля, в завершающий день PARI Padel League SPB 2025, пройдут соревнования нового формата STARS PRO с участием наиболее ярких игроков. Победа в этом турнире достанется самой зрелищной паре.

Призовой фонд в двух профессиональных категориях (мужская и женская А) составит 1 000 000 рублей. Участники категорий B поборются за 150 000 рублей, а спортсмены STARS PRO разыграют 100 000 рублей. В категории С лучших игроков ждут ценные призы от Лиги и партнеров турнира.

Победители турнира в категории А получат 1000 очков в зачет национального рейтинга ФПР, за победу в категории В начисляется 250 очков, за победу в категории С — 100.

В рамках соревнований также будут реализованы инициативы фонда «Пари и побеждай». За каждый удар por tres и por quatro, выполненный игроками в ходе турнира, фонд пожертвует 2000 рублей на строительство реабилитационного центра для птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море.

Кроме всего, участники сбора получат сувениры — ракетки, сделанные из переработанных пластиковых крышек. Также пройдет тренировка для команды «47 в игре» — инклюзивного проекта, который объединяет детей с синдромом Дауна. Турнир будет полностью экологичным, организуют раздельный сбор отходов.

Партнерами соревнований выступят сообщество любителей падела PDL, R.A.W. LIFE — бренд вкусных и полезных снэков. NEVA SPORT предоставит официальные мячи, испанский бренд Bullpadel даст возможность протестировать новые модели ракеток. Реабилитационная клиника BRAESKU REHAB training & therapy поможет участникам турнира опытным массажистом, тейпированием и консультациями врачей ЛФК и спортивной медицины. Официальная вода турнира — Fahrenheit. Также в числе партнеров «КардиоКлиника» — одна из ведущих частных клиник кардиологического профиля в Санкт-Петербурге. Информационные партнеры турнира ― издание Sports и сообщество Padel Club.

Подать заявку и получить всю информацию о турнире можно на сайте Лиги.