Клиенты PARI ставят на «Панатинаикос» в матче с «Барселоной»

99% от общего объема ставок на исход игры приходится на успех хозяев
Валентин Васильев

3 октября «Панатинаикос» сыграет с «Барселоной» в рамках регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет на баскетбольной площадке имени Никоса Галиса в Афинах, начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Панатинаикос». Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.32, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех «Барселоны» можно за 3.40. Вероятность триумфа сине-гранатовых составляет приблизительно 25%.

Несмотря на то, что «Барселона» победила в трех из пяти прошлых матчей с «Панатинаикосом», клиенты PARI ставят на афинян. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех хозяев.

Обе команды показали довольно высокую результативность на старте сезона, и аналитики PARI считают, что предстоящая встреча также порадует болельщиков. Поставить на тотал больше 168.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 168.5 — с коэффициентом 2.03.

«Барселона» начала регулярный сезон с поражения от «Хапоэля» (87:103). «Панатинаикос» же стартовал с победы над «Баварией» (87:79). Афиняне считаются главными фаворитами Евролиги в текущем сезоне — ставки на их победу принимаются по коэффициенту 3.50. Для сравнения, аналогичная ставка на «Барселону» котируется за 20.00.

