В Нижнем Новгороде 21 июня пройдет фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных»

Фестиваль проводится третий год подряд. В 2025 году его программа станет еще ярче, поскольку в нее добавятся адаптивный баскетбол и футбол, а также мастер-классы по сап-серфингу, живые лекции, ярмарка спортшкол и другие активности.

Мероприятие организовано совместно с АНО «Спортивный клуб адаптивного вейкборда 360» и благотворительным фондом «Пари и побеждай» при поддержке Министерства молодежной политики Нижегородской области, команды Step2Wake и баскетбольного клуба «Пари НН».

Фестиваль «Пари на равных» пройдет 21 июня с 10:00 до 18:00 в ФОК «Мещерский» и акватории Мещерского озера в Нижнем Новгороде. В прошлом году в соревнованиях по адаптивному вейкборду приняли участие 44 райдера из 14 регионов России. В этом году программа фестиваля станет еще ярче, ведь в нее добавятся адаптивный баскетбол и футбол, а также множество других активностей. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об адаптивных видах спорта в городе и могли провести это лето активно независимо от своих физических возможностей», — заявила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Гостей «Пари на равных» ждут:

• показательные выступления по адаптивному вейкборду в дисциплине «сидячий вейкборд»;

• катание на адаптивных сапбордах (сап-серфинг);

• баскетбол для людей с нарушением слуха и с ментальными нарушениями при поддержке баскетбольного клуба «Пари НН»;

• футбольный турнир для детей с синдромом Дауна.

В последнем официально подтвердили свое участие такие команды, как «Комета» из Ростова-на-Дону, «47 в игре» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, «Кузнечики» из Ижевска и «Сияние» из Нижнего Новгорода.

Программа фестиваля «Пари на равных»:

ФОК/Сцена

• 11:00-12:00 — приветственное слово организаторов и презентация команд

• 12:00-12:30 — показательный матч по баскетболу

• 12:00-17:15 — турнир по футболу для детей с синдромом Дауна

• 12:00-17:45 — работа зон с баланс-бордами, мини-гольфом, тиром, корнхолом, фотобудка AI, мастер-классы по баскетболу, фудкорт

• 14:00-16:00 — ярмарка спортшкол

• 17:45-18:00 — барабанное шоу Вейкпарк

• 12:30-13:00 — показательные выступления вейкбордистов

• 13:00-18:00 — учебные сессии по вейкборду

• 12:00-18:00 — работа зоны сапбордов

• 18:00-22:00 — вечеринка

«Мы стремимся, чтобы фестиваль объединил людей с разными возможностями и доказал: спорт действительно доступен каждому, по крайней мере в нашем регионе. Такие проекты, на мой взгляд, меняют жизни, помогают раскрыться многим людям, укрепить здоровье и поверить в себя. Для нас всегда важно поддерживать инклюзивный спорт и создавать условия, чтобы каждый молодой человек независимо от обстоятельств мог найти себе единомышленников, поддержку и стать частью большой команды», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Кроме спортивных соревнований гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классе от Step2wake, посетить показательные выступления и открытые тренировки. И возможно, благодаря этому уже в следующем году кто-то из гостей будет крутить 360 в качестве полноправного участника соревнований.

В рамках фестиваля пройдет «Ярмарка спортшкол», на которой гости и участники с инвалидностью смогут узнать о спортивных школах и секциях Нижнего Новгорода и записаться на первое занятие.

«Наша задача — сделать так, чтобы людям с инвалидностью было легче социализироваться, находить “свой” вид спорта и вести активную, насыщенную жизнь. На примере команды Step2Wake мы видим, что даже после того, как жизнь разделилась на “до” и “после”, можно становиться чемпионами России, запускать бизнесы и строить планы на будущее. Мы хотим, чтобы у каждого была такая возможность», — отмечает Илья Федоров, организатор фестиваля, директор АНО «Спортивный клуб адаптивного вейкборда 360».

В интерактивной зоне «Пари на равных» можно будет послушать лекции, попробовать себя в мини-гольфе, тире, корнхоле, AI-футболе или попытаться удержать равновесие на баланс-борде. На фестивале также будут работать фудкорт и детская площадка.