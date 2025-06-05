Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 июня 20:36ГлавнаяНовости

В Нижнем Новгороде 21 июня пройдет фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных»

Третий год подряд
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Фестиваль проводится третий год подряд. В 2025 году его программа станет еще ярче, поскольку в нее добавятся адаптивный баскетбол и футбол, а также мастер-классы по сап-серфингу, живые лекции, ярмарка спортшкол и другие активности.

Мероприятие организовано совместно с АНО «Спортивный клуб адаптивного вейкборда 360» и благотворительным фондом «Пари и побеждай» при поддержке Министерства молодежной политики Нижегородской области, команды Step2Wake и баскетбольного клуба «Пари НН».

Фестиваль «Пари на равных» пройдет 21 июня с 10:00 до 18:00 в ФОК «Мещерский» и акватории Мещерского озера в Нижнем Новгороде. В прошлом году в соревнованиях по адаптивному вейкборду приняли участие 44 райдера из 14 регионов России. В этом году программа фестиваля станет еще ярче, ведь в нее добавятся адаптивный баскетбол и футбол, а также множество других активностей. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об адаптивных видах спорта в городе и могли провести это лето активно независимо от своих физических возможностей», — заявила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Гостей «Пари на равных» ждут:

показательные выступления по адаптивному вейкборду в дисциплине «сидячий вейкборд»;

катание на адаптивных сапбордах (сап-серфинг);

баскетбол для людей с нарушением слуха и с ментальными  нарушениями при поддержке баскетбольного клуба «Пари НН»;

футбольный турнир для детей с синдромом Дауна.

В последнем официально подтвердили свое участие такие команды, как «Комета» из Ростова-на-Дону, «47 в игре» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, «Кузнечики» из Ижевска и «Сияние» из Нижнего Новгорода. 

Программа фестиваля «Пари на равных»:

ФОК/Сцена

11:00-12:00 — приветственное слово организаторов и презентация команд

12:00-12:30 — показательный матч по баскетболу

12:00-17:15 — турнир по футболу для детей с синдромом Дауна

12:00-17:45 — работа зон с баланс-бордами, мини-гольфом, тиром, корнхолом, фотобудка AI, мастер-классы по баскетболу, фудкорт

14:00-16:00 — ярмарка спортшкол

17:45-18:00 — барабанное шоу Вейкпарк

12:30-13:00 — показательные выступления вейкбордистов

13:00-18:00 — учебные сессии по вейкборду

12:00-18:00 — работа зоны сапбордов

18:00-22:00 — вечеринка

«Мы стремимся, чтобы фестиваль объединил людей с разными возможностями и доказал: спорт действительно доступен каждому, по крайней мере в нашем регионе. Такие проекты, на мой взгляд, меняют жизни, помогают раскрыться многим людям, укрепить здоровье и поверить в себя. Для нас всегда важно поддерживать инклюзивный спорт и создавать условия, чтобы каждый молодой человек независимо от обстоятельств мог найти себе единомышленников, поддержку и стать частью большой команды», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

 Кроме спортивных соревнований гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классе от Step2wake, посетить показательные выступления и открытые тренировки. И возможно, благодаря этому уже в следующем году кто-то из гостей будет крутить 360 в качестве полноправного участника соревнований. 

 В рамках фестиваля пройдет «Ярмарка спортшкол», на которой гости и участники с инвалидностью смогут узнать о спортивных школах и секциях Нижнего Новгорода и записаться на первое занятие.

«Наша задача — сделать так, чтобы людям с инвалидностью было легче социализироваться, находить “свой” вид спорта и вести активную, насыщенную жизнь. На примере команды Step2Wake мы видим, что даже после того, как жизнь разделилась на “до” и “после”, можно становиться чемпионами России, запускать бизнесы и строить планы на будущее. Мы хотим, чтобы у каждого была такая возможность», — отмечает Илья Федоров, организатор фестиваля, директор АНО «Спортивный клуб адаптивного вейкборда 360».

В интерактивной зоне «Пари на равных» можно будет послушать лекции, попробовать себя в мини-гольфе, тире, корнхоле, AI-футболе или попытаться удержать равновесие на баланс-борде. На фестивале также будут работать фудкорт и детская площадка. 

Вход на фестиваль для всех желающих будет свободным. А тем, кто хочет принять участие в мастер-классах, понадобится только предварительная регистрация на официальной странице события. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» против Джоковича
Клиенты PARI ставят на Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» против Джоковича
Новости
PARI Padel League WHITE NIGHTS 2025. В Санкт-Петербурге пройдет крупнейший турнир по паделу
PARI Padel League WHITE NIGHTS 2025. В Санкт-Петербурге пройдет крупнейший турнир по паделу
Новости
В Нижнем Новгороде 21 июня пройдет фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных»
В Нижнем Новгороде 21 июня пройдет фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных»
Новости
«Оклахома-Сити» победит «Индиану» в первом финальном матче плей-офф НБA, считают клиенты PARI
«Оклахома-Сити» победит «Индиану» в первом финальном матче плей-офф НБA, считают клиенты PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Аргентины над Чили в матче отбора на ЧМ-2026
Клиенты PARI уверены в победе Аргентины над Чили в матче отбора на ЧМ-2026
Новости
«Урал» и БЕТСИТИ сделали эксклюзивный бомбер для легенды клуба в стилистике супергероя
«Урал» и БЕТСИТИ сделали эксклюзивный бомбер для легенды клуба в стилистике супергероя
Новости
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на голы Испании в полуфинальном матче Лиги наций с Францией
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на голы Испании в полуфинальном матче Лиги наций с Францией
Новости
Соболенко пройдет Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос», считают клиенты PARI
Соболенко пройдет Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос», считают клиенты PARI
Новости
Клиент BetBoom предугадал разгром в финале ЛЧ и выиграл 3 050 000 рублей со ставки в 15 000
Клиент BetBoom предугадал разгром в финале ЛЧ и выиграл 3 050 000 рублей со ставки в 15 000
Новости
Оборот легального букмекерского рынка России вырос на 42,4% – до 4,7 трлн рублей
Оборот легального букмекерского рынка России вырос на 42,4% – до 4,7 трлн рублей
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных