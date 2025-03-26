Клиенты PARI полагают, что «Локомотив-Кубань» обыграет «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

26 марта в матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» встретится с клубом «Локомотив-Кубань». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Локомотив-Кубань» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.27, что соответствует примерно 76% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 3.75 (около 24%).

Клиенты PARI уверены в победе кубанской команды. На успех «Локо» приходится 95% от всего объема ставок на исход встречи.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 169 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 169.5 — котируется за 1.93. В последний раз команды встречались в январе в рамках Единой Лиги ВТБ. Тогда «Пари Нижний Новгород» выиграл со счётом 88:86.

Если первая половина завершится победой «Локомотива-Кубани», сыграет ставка с коэффициентом 1.40. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 16.00. Победа «Пари НН» в первые 20 минут матча оценивается в 3.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 117 400 рублей на победу «Локомотива-Кубани» в основное время по котировке 1.27.

«Пари НН» занимает шестое место в таблице. На его счету 17 побед и 21 поражения в сезоне. Шансы нижегородцев выиграть титул минимальны и котируются за 200.00. «Локомотив-Кубань» располагается на четвертой строчке с 27 победами и 11 поражениями в активе. Заключить пари на чемпионство краснодарцев можно за 10.00.