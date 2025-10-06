Ведомости
PARI запускает программу SECRET AFFILIATES

100 000 рублей за приведенного VIP-клиента
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI запускает уникальную реферальную программу SECRET AFFILIATES, позволяющую всем желающим зарабатывать за приглашение новых пользователей. Аффилиаты смогут получить от 100 000 рублей за каждого приведенного игрока, который войдет в клуб PARI SECRET. Новый клиент в рамках программы получит фрибет на сумму 100 000 рублей при достижении оборота в 1 млн рублей.

SECRET AFFILIATES создана для тех, кто готов приводить VIP-игроков и хочет зарабатывать на агентском вознаграждении. В рамках программы аффилиат получит 100 000 рублей за каждого приведенного игрока, а также 10% от его игры, а сам новый клиент — 100 000 рублей фрибетами.

Для получения выплат нужно, чтобы приведенный клиент в течение 30 дней после регистрации сделал ставки на сумму от 1 млн рублей. 

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов программы созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в закрытое комьюнити и набор ярких мероприятий по всему миру.

Новое