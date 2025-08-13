Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 августа 16:18ГлавнаяНовости

Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису

Увлекательное четырехдневное путешествие в октябре
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI организует масштабный выездной ивент в Китае для участников программы PARI SECRET. VIP-клиенты отправятся в Шанхай на финал теннисного турнира Shanghai ATP Masters 1000, который пройдет в октябре 2025 года.

Клиентов PARI SECRET ждет увлекательное четырехдневное путешествие — с 11 по 14 октября. Они увидят увлекательный матч финала Shanghai ATP Masters 1000, а также для них подготовят множество других ярких активностей.

PARI разыграет 15 инвайтов на топовый матч по теннису. Их обладателями станут победители рейтингового турнира, который продлится с 13 по 24 августа. Чтобы вступить в гонку за приглашением, достаточно открыть страницу акции и нажать кнопку «Участвовать», после чего перейти к ставкам.  

В зачет рейтинга пойдут пари на любой вид спорта от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. Учитываются как выигрышные, так и не зашедшие пари. Чем больше пари с высокими коэффициентами, тем выше шанс клиента подняться в топ рейтинга. 

Участники рейтинга поборются не только за инвайты на мероприятие в Шанхае, но и за отдельный призовой фонд. PARI разыграет 3 000 000 фрибетов: по 50 000 получат игроки из топ-15 рейтинга, по 20 000 заработают пользователи с 16-го по 100-е место, еще 5500 достанутся игрокам с 101-го по 200-е места.  

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов программы созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в закрытое комьюнити, закрытый нетворкинг и набор ярких, роскошных мероприятий для игроков.

Первым мероприятием в рамках PARI SECRET был выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. Весной клиенты PARI побывали в Лиссабоне на BLAST Open Lisbon по CS, а также в секретном месте в центре Москвы на вечеринке, посвященной четвертьфиналу Лиги чемпионов. В начале лета PARI проводила закрытый ивент SECRET POKER в Сочи. До конца года клиентов программы ждет еще ряд крупных событий.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Новости
Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI
Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI
Новости
Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей
Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей
Новости
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA
Новости
В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2
В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2
Новости
Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Новости
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Новости
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
Новости
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
Новости

Новое

Читать все новости