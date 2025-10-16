Ведомости
Клиенты PARI SECRET побывали на финале турнира «Мастерс» в Шанхае

Насыщенный уикенд в Шанхае
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI провела масштабное выездное мероприятие для участников программы PARI SECRET. Пятнадцать VIP-клиентов посетили финал престижного теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, получив эксклюзивный доступ к решающему матчу с участием лучших игроков мира. Видеоролик о поездке в Китай доступен по ссылке.

Гости турнира наблюдали за финальной игрой с лучших VIP-мест, полностью погружаясь в атмосферу большого тенниса и накала борьбы за один из самых престижных трофеев сезона ATP.

сикрет1.jpeg

Путешествие прошло с 11 по 14 октября. Победителем турнира неожиданно стал теннисист из Монако Валентин Вашеро. В финале он обыграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, ранее победившего россиянина Даниила Медведева.

Кроме того, участников ожидал насыщенный уикенд в Шанхае. Гости разместились в пятизвездочном W Shanghai — The Bund, откуда открываются впечатляющие виды на панораму города, небоскребы и реку Хуанпу. Для клиентов PARI SECRET подготовили культурную программу: прогулку по атмосферным кварталам старого Шанхая с посещением легендарного сада Юй Юань, дегустацию аутентичной кухни и традиционную чайную церемонию, изысканные ужины и время для шопинга. 

Каждый день был наполнен деталями, передающими дух современного Китая. Как и на всех мероприятиях SECRET, гости чувствовали внимание и заботу команды PARI на каждом этапе путешествия — от первого трансфера до финального ужина.

Евгений Луговский, директор по развитию бизнеса PARI:

«PARI SECRET — это не просто программа лояльности, а способ подарить нашим клиентам эмоции, которые невозможно купить. Мы создаем для них атмосферу большого спорта изнутри — от первых рядов на решающих матчах до личного общения с единомышленниками в уникальных локациях по всему миру».

сикрет.jpeg

Программа PARI SECRET, запущенная в начале 2025 года, — это эксклюзивное предложение для VIP-игроков. Участникам доступны кешбэк до 30% реальными деньгами и доступ в закрытое сообщество с уникальными привилегиями, включая поездки на крупнейшие мировые спортивные события.

Новое