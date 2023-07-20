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ГлавнаяНовостиКлиент PARI поставил 200 000 рублей на Heroic — NAVI на BLAST Premier: Fall Groups 2023 по CS:GO

Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Heroic — NAVI на BLAST Premier: Fall Groups 2023 по CS:GO

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Пользователи букмекера уверены в Heroic
Александр Бокулёв
Источник: PARI
Источник: PARI

20 июля день финальных матчей группового этапа BLAST Premier: Fall Groups 2023 по CS:GO. В поединке за первое место в квартете B сойдутся Natus Vincere и Heroic. Победитель этой встречи получит прямую путевку на Fall Finals и закончит свой путь на турнире. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что датский коллектив — фаворит матча. Поединок в формате best-of-3 стартует в 16:00 по московскому времени. 

Heroic возглавляет рейтинг лучших команд мира по CS:GO. По ходу турнира датский коллектив не отдал соперникам ни одной карты. При этом Heroic уже обыграла ранее NAVI со счетом 2:0 в полуфинале групповой стадии. Коэффициент на победу датчан в грядущем матче составляет 1.28. Поставить на точный счет 2:0 в пользу Heroic можно с коэффициентом 1.93

Для NAVI это будет уже четвертый поединок в рамках группового этапа — помимо поражения от Heroic, у ростера s1mple были победы над Astralis и BIG. Вероятность того, что NAVI смогут взять реванш у датчан, оценивается котировкой 3.70. Поставить на то, что коллектив s1mple выиграет хотя бы одну карту, можно с коэффициентом 1.77. Самым маловероятным исходом встречи, по оценкам аналитиков, считается победа NAVI со счетом 2:0 — котировка 7.30.

ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Клиенты PARI уверены в Heroic — около 91% от всего объема ставок на исход встречи приходится на датский ростер.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей на Heroic с форой по картам (-1.5) по коэффициенту 1.93.

BLAST Premier: Fall Groups 2023 проходит с 13 по 23 июля в Копенгагене. В чемпионате принимают участие 12 коллективов, разделенные на три группы. Чемпион каждого квартета получит прямую путевку на BLAST Premier: Fall Final 2023, остальные команды выйдут в стадию Play-In, где разыграют оставшиеся слоты.

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