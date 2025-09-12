Клиент PARI поставил 685 000 рублей на победу PARIVISION над Xtreme в полуфинале The International 2025 по Dota 2

12 сентября на The International 2025 по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них PARIVISION встретится с Xtreme Gaming. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Xtreme не проиграла еще ни одного матча на The International 2025. В четвертьфинале ростер Ame одолел Tundra со счетом 2:0. Поставить на победу китайского клуба в полуфинале можно с коэффициентом 1.60. Точный счет 2:0 в пользу Xtreme идет в линии PARI за 2.55. Вероятность того, что китайский клуб за серию сделает больше 58.5 фрагов, оценивается котировкой 1.88. На три карты в матче аналитики дают коэффициент 1.93. Обратный исход идет за 1.77.

PARIVISION начала плей-офф с победы над Heroic со счетом 2:0. В этом году коллектив Satanic четыре раза встречался с Xtreme и трижды оказывался сильнее. Поставить на победу состава из СНГ можно с коэффициентом 2.45. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.45, а с форой (-1.5) — 4.70. Индивидуальный тотал фрагов состава из СНГ больше 52.5 доступен за 1.87.

Керри китайского клуба Ame занимает второе место по среднему количеству фрагов на чемпионате с показателем 8.9. Поставить на тотал фрагов Ame больше 8.5 на первой карте можно с коэффициентом 1.90. Satanic в топе по минимальному количеству смертей за игру — в среднем он умирает всего два раза за карту. Ставка на тотал смертей Satanic на первой карте меньше 2.5 составляет 1.75.

Клиенты PARI больше верят в успех Xtreme. На победу китайской команды приходится около 82% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех PARIVISION — менее 18%.

Самая крупная ставка на матч — 685 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу PARIVISION с коэффициентом 2.45.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Победитель матча Xtreme и PARIVISION встретится в следующем раунде с лучшей командой из пары Team Falcons — BB Team. Xtreme считается главным фаворитом TI — на чемпионство коллектива Ame аналитики дают котировку 2.60. Вероятность того, что трофей завоюет PARIVISION, оценивается коэффициентом 5.55.