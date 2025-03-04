PARI: «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и «Арсенал» — главные фавориты Лиги чемпионов в сезоне-2024/25

В Лиге чемпионов стартует стадия 1/8 финала. Первые матчи состоятся 4-5 и 11-12 марта. Букмекерская компания PARI определила главных фаворитов престижного турнира и проанализировала шансы команд в предстоящих противостояниях.

Основными претендентами на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/25 аналитики PARI считают «Реал» и «Барселону». Поставить на триумф каждого из испанских топ-клубов можно по коэффициенту 4.50, шансы «сливочных» и «сине-гранатовых» пробиться в финал оцениваются котировкой 2.90, в полуфинал — 2.00.

«Реал» — 15-кратный и действующий победитель Лиги чемпионов. «Барса» пять раз выигрывала турнир (в последний раз — в 2015 году). В 1/8 финала «Реал» сыграет с мадридским «Атлетико» и считается фаворитом противостояния (коэффициент 1.55). Соперник «Барсы» — «Бенфика». Шансы испанцев пройти португальский клуб составляют 1.25.

Третьим и четвертым по шансам фаворитами турнира букмекеры называют «Ливерпуль» и «Арсенал». Ставки на триумф английских клубов принимаются по коэффициенту 7.00, вероятность их участия в финале котируется за 3.70, в полуфинале — за 2.20 и 2.25 соответственно.

«Ливерпуль» шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, в последний раз это произошло в 2019 году. В нынешнем сезоне команда Арне Слота заняла первое место на общем этапе ЛЧ, выиграв семь матчей из восьми и пробившись напрямую в 1/8 финала. «Ливерпуль» считается фаворитом пары с «ПСЖ» (коэффициент 1.67). «Арсенал» не побеждал в ЛЧ ни разу, но в последние годы превратился в грозную силу под руководством Микеля Артеты. Шансы «канониров» пройти в 1/8 финала ПСВ котируются за 1.25.

Пятерку фаворитов сезона замыкает «Бавария». Котировки на итоговую победу немцев составляют 9.00. Если легендарный мюнхенский клуб пробьется в финал Лиги чемпионов, сыграет ставка за 4.80, котировки на выход команды Венсана Компани в полуфинал составляют 2.35. Самый престижный еврокубок «Бавария» выигрывала шесть раз (последняя победа датируется 2020 годом). В 1/8 финала «Баварии» предстоит немецкое противостояние с «Байером». На выход мюнхенского клуба в 1/4 финала установлен коэффициент 1.67.

К числу клубов, способных побороться за успех в Лиге чемпионов, букмекеры также относят «ПСЖ» (12.00), «Интер» (13.00) и «Атлетико» (20.00). Парижане и мадридцы не считаются фаворитами в матчах 1/8 финала. Их шансы пройти «Ливерпуль» и «Реал» котируются за 2.20 и 2.45 соответственно. «Интер» поборется за выход в восьмерку сильнейших с «Фейенордом». Котировки на успех итальянцев составляют 1.11.

По оценкам аналитиков PARI, наименьшие шансы выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2024/25 — у ПСВ (150.00), «Брюгге» (150.00) и «Фейеноорда» (200.00).

Стоит отметить, что клиенты PARI склоняются к тому, что Лигу чемпионов выиграет «Барселона». 54% от общего объема пари на итоги турнира приходится на каталонский клуб. Доля «Реала» составляет более 15%, затем идет «Ливерпуль» (13%), «Арсенал» (6%), «Атлетико» (менее 3%) и «ПСЖ» (почти 3%).