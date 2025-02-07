Клиенты PARI: «Спортинг» во второй раз в сезоне победит «Порту»

7 февраля состоится матч 21-го тура португальской Примейры между «Порту» и лиссабонским «Спортингом». Начало встречи — в 23:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что шансы соперников взять три очка примерно равны, но отдают небольшое предпочтение столичной команде. Коэффициент на итоговую победу «Спортинга» — 2.60, что составляет 36% вероятности. Триумф хозяев поля из Порту котируется за 2.90 или 33%. Поставить на равный счет можно за 3.05 — 31%.

Клиенты PARI верят в успех лиссабонской команды. На победу «Спортинга» приходится около 56% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 29% сделано в пользу «драконов», еще приблизительно 15% — на ничью.

«Порту» и «Спортинг» уже встречались друг с другом в текущем сезоне, и тогда победу одержал клуб из Лиссабона — 2:0. Сделать ставку на то, что соперники на этот раз забьют не менее трех мячей, можно за 2.20. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.67.

Поставить на то, что команды обменяются голами, можно за 1.85. Обратный вариант котируется за 1.90. При этом заключить пари на нулевую ничью или 1:1 можно за 6.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1.60. При этом если «Порту» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 9.00. А коэффициент на то, что «Спортинг» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 10.00.

«Порту и «Спортинг» провели по 20 матчей в текущем сезоне чемпионата Португалии. Столичная команда набрала 50 очков, победив в 16 играх. Зелено-белые лидируют в турнирной таблице Примейры. «Драконы» выиграли в 13 матчах и идут на третьем месте с 42 очками в активе.