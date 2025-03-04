Клиенты PARI уверены в успехе «Арсенала» в противостоянии с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов

4 марта ПСВ и «Арсенал» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Эйндховене и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех «Арсенала» — 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности. Поставить на то, что выиграют голландцы, можно за 3.90 (около 24%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 27%).

На успех клуба из Лондона по сумме двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1.25. Пари на итоговую победу ПСВ доступно за 3.95.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Арсенала». На команду Микеля Артеты приходится около 87% от общего обьема ставок на исход первого матча. Примерно 7% сделано на победу ПСВ, еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке выхода в четвертьфинал соотношение 98% на 2% в пользу «канониров».

Букмекеры не уверены, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.97. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.83.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и ПСВ, и «Арсенал», сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 1.95. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроет «Арсенал», можно поставить за 1.68. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 2.45.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 66.03 и включил в него пари на победу «Арсенала» за 2.00. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 6 503 000 рублей.

ПСВ в первом раунде плей-офф по сумме двух матчей прошел «Ювентус». В чемпионате Нидерландов клуб идет на второй позиции, отставая от «Аякса» на восемь очков. В последнем туре эйндховенцы на выезде уступили «Гоу Эхэд Иглз» (2:3). Поставить на победу ПСВ в Лиге чемпионов можно за 150.00, а вероятность выхода этого клуба в финал аналитики оценили котировкой 40.00.

«Арсенал» занимает второе место в АПЛ, уступая только «Ливерпулю». В своей последней игре «канониры» сыграли нулевую ничью с «Ноттингем Форест». Шансы команды Микеля Артеты завоевать главный трофей Лиги чемпионов оценили коэффициентом 7.00, а пари на выход «канониров» в финал доступно за 3.70.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем».