«РБ Спорт» стал информационным партнером кипрского «Ариса»

Российское спортивное издание «РБ Спорт» стало информационным партнером футбольного клуба «Арис» из Лимасола. О начале сотрудничества в пятницу, 22 августа, объявили генеральный директор кипрского клуба Павел Гогнидзе и главный редактор «РБ» Андрей Бодров.

«Арис» говорит со своими болельщиками на одном языке в прямом и переносном смысле. Клубные медиа используют несколько языков, в том числе русский, и значительная часть болельщиков является русскоязычной. Наша компания заинтересована в расширении международного партнерства, и мы не могли не отметить рост «Ариса» как футбольного европейского бренда», - заявил Андрей Бодров.

В свою очередь Павел Гогнидзе отметил, что перед клубом стоят серьезные задачи не только сугубо спортивного, но и имиджевого плана, направленные на развитие бренда «Ариса».

«Наши новые партнеры зарекомендовали себя как лидеры спортивно-деловой журналистики. Надеемся, что «РБ Спорт» надолго станет нашим надежным партнером, и мы реализуем все задуманное», - подчеркнул один из руководителей кипрского клуба.

История «Ариса» насчитывает почти век. Клуб был основан в 1930 году. В 2023 году команда из Лимассола выиграла чемпионат и Суперкубок страны. В этом сезоне подопечные Артема Радькова достойно выступили в Лиге конференций УЕФА: дважды обыграли венгерскую «Академию Пушкаша» и только в дополнительное время ответного матча уступили по сумме двух встреч греческому АЕКу.

Коллаборация популярного портала и одного из ведущих клубов Кипра предполагает разнообразные активности в медиа.