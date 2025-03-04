Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Реала» с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

4 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» примет «Атлетико». Мадридское дерби состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в столице Испании букмекеры считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на триумф действующего победителя Лиги чемпионов можно по коэффициенту 1.90, что соответствует примерно 52% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 26%), а триумф «Атлетико» оценивается котировкой 4.30 (приблизительно 22%).

По оценкам аналитиков PARI, «Реал» значительно ближе к общему успеху по сумме двух встреч. На выход «Королевского клуба» в 1/4 финала установлен коэффициент 1.55 (около 62% вероятности). Котировки на проход «Атлетико» в следующую стадию составляют 2.45 (примерно 38%).

Клиенты PARI уверены в победе «Реала» в сегодняшней игре и по итогам всего противостояния. В общем обороте ставок на исход матча на «Сантьяго Бернабеу» 87% приходится на победу «Реала», 7% — на триумф «Атлетико», а 6% сделано на ничью. Также на «Королевский клуб» приходится 98% от всего оборота ставок на исход противостояния, на «Атлетико» — 2%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.80. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.05. Вероятность обмена голами котируется за 1.70. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.10. Стоит отметить, что команды забивали друг другу в девяти последних матчах во всех турнирах.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 7.50. С этим счетом завершились все три предыдущих встречи этих команд в сезоне-2024/25. Самый вероятный автор гола в предстоящей игре — нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (2.25). Следом идут его партнер по атаке Винисиус Жуниор (2.65) и форвард «Атлетико» Александр Серлот (3.70).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 500 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, спрогнозировав, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.82.

«Реал» — 15-кратный победитель Лиги чемпионов, «Атлетико» трижды играл в финале турнира. На общем этапе «Атлетико» занял пятое место и напрямую вышел в 1/8 финала. «Реал» финишировал 11-м и играл в раунде плей-офф, где прошел «Манчестер Сити» (3:2, 3:1). В чемпионате Испании нынешнего сезона «Атлетико» занимает второе место, а «Реал» — третье.

«Реал» наряду с «Барселоной» считается главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25. Ставки на триумф обоих испанских топ-клубов принимаются за 4.50. Победа «Атлетико» в линии PARI идет за 20.00.