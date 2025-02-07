Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги

8 февраля в главном матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Реал» примет «Атлетико». Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи в столице Испании букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» можно поставить по коэффициенту 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.65 (около 26%). Котировки на триумф «Атлетико» составляют 4.15 (около 22%).

Клиенты PARI также склоняются в пользу успеха действующего чемпиона Испании. На победу «Реала» приходится 71% от общего объема ставок на исход игры. Еще 25% сделано на триумф «Атлетико», а 4% — на ничью.

Эксперты ожидают увидеть результативную игру в исполнении команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.80. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.03. Стоит отметить, что на дистанции из десяти последних матчей с участием «Реала» и «Атлетико» во всех турнирах ставка на тотал больше 2.5 сыграла девять и шесть раз соответственно.

Букмекеры считают, что ни одному из соперников не удастся сохранить в этом матче свои ворота сухими. Ставки на то, что обе команды забьют, принимаются за 1.70. Котировки на обратный исход составляют 2.10. На дистанции из десяти последних матчей во всех турнирах «Реал» обменивался голами со своими соперниками пять раз, а «Атлетико» — четыре.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.60. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.50. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на субботнюю игру — 1 000 000 рублей на то, что «Атлетико» забьет больше одного мяча, по коэффициенту 2.00. Кроме того, есть ставка на сумму 234 567 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него сразу две ставки на игру в Мадриде: победу «Реала» с форой (–1.5) за 3.20 и индивидуальный тотал «Реала» больше 5.5 по угловым за 1.82. Общий коэффициент экспресса — 29.68. В случае успеха чистый выигрыш клиента по этому пари превысит 6 700 000 рублей.

Перед мадридским дерби «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 49 очками. «Атлетико» идет вторым, отставая от лидера на балл. Команда Симеоне традиционно пропускает меньше всех в чемпионате (всего 14 мячей). В чемпионате Испании «Реал» в последний раз обыгрывал «Атлетико» в сентябре 2022 года. Встреча команд в первом круге нынешнего сезона завершилась вничью со счетом 1:1.

«Реал» считается главным фаворитом Ла Лиги в сезоне-2024/25. Поставить на очередной чемпионский титул «Королевского клуба» в линии PARI можно за 1.67. Прогноз на золотой триумф «Барселоны» будет рассчитан за 3.80. Вероятность чемпионства «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.50.